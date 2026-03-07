Formuła 1: George Russell zwycięża w kwalifikacjach Grand Prix Australii. Co oznacza sensacyjny incydent w Red Bullu?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-03-07 10:16

Formuła 1 rozpoczęła sezon od emocjonujących kwalifikacji do Grand Prix Australii, gdzie triumfował George Russell z zespołu Mercedes. Brytyjczyk pokonał Andreę Kimiego Antonellego oraz Isacka Hadjara. Jednak prawdziwym tematem dnia stał się nieoczekiwany incydent z udziałem jednego z faworytów, który znacząco wpłynął na układ sił przed niedzielnym wyścigiem Grand Prix Australii. Sprawdź, kto zaliczył pechowy start w Melbourne i jak to wpłynie na walkę o podium.

Formuła 1: George Russell.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Czarno-niebieski bolid wyścigowy, z widocznym prawym tylnym kołem, zajmuje większą część lewej strony kadru, jadąc po szarym asfalcie. Na czarnym tylnym skrzydle widoczne są białe napisy "OTONOS" i "qualifvgos", a na boku opony "RZ" i "REF" oraz małe kropelki wody. W tle, rozmyty czerwono-czarny bolid generuje iskry, które odbijają się od nawierzchni, a za nim widać zielone bandy i metalowe ogrodzenie toru.

George Russell triumfuje w kwalifikacjach Formuły 1.

W kwalifikacjach do Grand Prix Australii Formuły 1, które otwierają tegoroczny sezon, triumfował George Russell z zespołu Mercedes. Brytyjczyk osiągnął najlepszy czas okrążenia, wyprzedzając swojego kolegę z drużyny, Włocha Andreę Kimiego Antonellego, z przewagą 293 tysięcznych sekundy. Trzecią pozycję zajął Francuz Isack Hadjar z Red Bulla, który stracił do Russella 785 tysięcznych sekundy, co zapowiada ciekawą rywalizację.

Czwartą lokatę wywalczył Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, utrzymując solidne tempo na torze Albert Park. Tuż za nim uplasowały się McLareny: Australijczyk Oscar Piastri był piąty, a obrońca tytułu mistrzowskiego Brytyjczyk Lando Norris zajął szóste miejsce. Tegoroczne mistrzostwa świata Formuły 1 to rywalizacja 22 kierowców z 11 ekip, którzy zmierzą się w 24 rundach sezonu.

Niespodziewany wypadek Maxa Verstappena.

Pierwszą prawdziwą niespodzianką i dramatem sezonu był wypadek czterokrotnego mistrza świata, Holendra Maxa Verstappena z zespołu Red Bull. Incydent wydarzył się w pierwszej części kwalifikacji, gdy Verstappen stracił panowanie nad swoim bolidem. Poślizg zakończył się uderzeniem w barierę, co zmusiło utytułowanego kierowcę do zakończenia sesji kwalifikacyjnej przedwcześnie.

W rezultacie tego zdarzenia, Max Verstappen wystartuje w niedzielnym wyścigu Grand Prix Australii z tyłu stawki, co jest rzadkością dla dominującego mistrza. To znacznie skomplikuje jego walkę o punkty w pierwszej rundzie sezonu Formuły 1. Niedzielny wyścig w Melbourne rozpocznie się o godzinie 5:00 czasu polskiego, obiecując pełne emocji widowisko.

"Nic mi nie jest. Zablokowała się tylna oś. Fantastycznie" - skomentował sarkastycznie przez radio, zanim wysiadł z samochodu, trzymając się za prawą rękę i nadgarstek.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.