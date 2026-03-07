Formuła 1: George Russell zwycięża w kwalifikacjach Grand Prix Australii. Co oznacza sensacyjny incydent w Red Bullu?

George Russell triumfuje w kwalifikacjach Formuły 1.

W kwalifikacjach do Grand Prix Australii Formuły 1, które otwierają tegoroczny sezon, triumfował George Russell z zespołu Mercedes. Brytyjczyk osiągnął najlepszy czas okrążenia, wyprzedzając swojego kolegę z drużyny, Włocha Andreę Kimiego Antonellego, z przewagą 293 tysięcznych sekundy. Trzecią pozycję zajął Francuz Isack Hadjar z Red Bulla, który stracił do Russella 785 tysięcznych sekundy, co zapowiada ciekawą rywalizację.

Czwartą lokatę wywalczył Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, utrzymując solidne tempo na torze Albert Park. Tuż za nim uplasowały się McLareny: Australijczyk Oscar Piastri był piąty, a obrońca tytułu mistrzowskiego Brytyjczyk Lando Norris zajął szóste miejsce. Tegoroczne mistrzostwa świata Formuły 1 to rywalizacja 22 kierowców z 11 ekip, którzy zmierzą się w 24 rundach sezonu.

Niespodziewany wypadek Maxa Verstappena.

Pierwszą prawdziwą niespodzianką i dramatem sezonu był wypadek czterokrotnego mistrza świata, Holendra Maxa Verstappena z zespołu Red Bull. Incydent wydarzył się w pierwszej części kwalifikacji, gdy Verstappen stracił panowanie nad swoim bolidem. Poślizg zakończył się uderzeniem w barierę, co zmusiło utytułowanego kierowcę do zakończenia sesji kwalifikacyjnej przedwcześnie.

W rezultacie tego zdarzenia, Max Verstappen wystartuje w niedzielnym wyścigu Grand Prix Australii z tyłu stawki, co jest rzadkością dla dominującego mistrza. To znacznie skomplikuje jego walkę o punkty w pierwszej rundzie sezonu Formuły 1. Niedzielny wyścig w Melbourne rozpocznie się o godzinie 5:00 czasu polskiego, obiecując pełne emocji widowisko.

"Nic mi nie jest. Zablokowała się tylna oś. Fantastycznie" - skomentował sarkastycznie przez radio, zanim wysiadł z samochodu, trzymając się za prawą rękę i nadgarstek.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.