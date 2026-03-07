Dominika Grosicka dołącza do władz klubu Ekstraklasy. Żona reprezentanta Polski otrzymała kluczowe stanowisko

Polski skrzydłowy to zdecydowanie najsłynniejszy wychowanek szczecińskiej ekipy. Piłkarz opuścił klub jeszcze w wieku juniorskim, jednak po wielu latach występów na zagranicznych boiskach postanowił w 2021 roku ponownie założyć koszulkę Dumy Pomorza.

W minionych miesiącach wiele wskazywało na to, że bieżące rozgrywki zakończą współpracę na linii zawodnik-klub. Negocjacje z Alexem Haditaghim utknęły w martwym punkcie, a panowie chętnie wymieniali się złośliwościami na platformach społecznościowych. Sytuacja zmieniła się diametralnie w styczniu, kiedy niespodziewanie zakomunikowano o podpisaniu przez piłkarza nowej umowy, wiążącej go z zespołem do czerwca 2027 roku.

ZOBACZ TEŻ: Łukasz Piszczek załamany po klęsce GKS-u Tychy. Szkoleniowiec zareagował w niespodziewany sposób

Relacje słynnej rodziny z zespołem wkraczają na wyższy poziom. Działacze przekazali, że Dominika Grosicka przejmuje posadę dyrektorki zarządzającej i pokieruje od teraz kobiecą sekcją szczecińskiego klubu.

„Nowy skład władz w kobiecej Pogoni. Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń w historii sekcji. Uformowany został nowy zarząd spółki, na którego czele stoją prezes Grzegorz Rybiński oraz dyrektorka zarządzająca (CEO) Dominika Grosicka” – przekazał klub w serwisie X.

Szczecińskie piłkarki plasują się obecnie na trzeciej lokacie w zestawieniu Orlen Ekstraligi. Ekipa z Pomorza Zachodniego ma dokładnie pięć punktów straty do liderek z Czarnych Sosnowiec. Co ciekawe, siostra polskiego pomocnika, Kornelia Grosicka, reprezentuje aktualnie barwy warszawskiej Legii.

ZOBACZ TEŻ: Jan Tomaszewski ostro o powołaniach na baraże. Były bramkarz nie przebiera w słowach