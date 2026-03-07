Daria Wąsiewska i Piotr Witwicki zostaną rodzicami. Gwiazda Polsatu pokazała ciążowy brzuszek

Dziennikarka telewizji Polsat, Daria Wąsiewska oraz Piotr Witwicki wkrótce powitają na świecie swojego pierwsze dziecko.

Małżonkowie zaledwie w czerwcu ubiegłego roku stanęli na ślubnym kobiercu i właśnie potwierdzili w sieci plotki o powiększeniu rodziny.

Gwiazda stacji zamieściła w internecie urocze fotografie z profesjonalnej sesji zdjęciowej z wyraźnie widocznym ciążowym brzuchem.

Daria Wąsiewska i Piotr Witwicki spodziewają się dziecka

Dziennikarska para sformalizowała swój związek w czerwcu 2024 roku podczas uroczystości zorganizowanej w kościele w Starej Miłosnej. Po oficjalnej ceremonii zaproszeni goście świętowali w stołecznej restauracji Stary Dom. Uczucie między nimi narodziło się podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Piotr Witwicki od 2020 roku kieruje redakcją portalu Interia, natomiast trzy lata później objął stanowisko dyrektora pionu informacji i publicystyki w Telewizji Polsat. Jego wybranka początkowo zapowiadała pogodę oraz realizowała materiały reporterskie dla stacji Polsat News. Jesienią 2022 roku dołączyła do zespołu prezenterów kanału Wydarzenia 24. W piątek, 6 marca zakochani oficjalnie poinformowali opinię publiczną o oczekiwaniu na potomka. Przyszła mama udostępniła na swoim instagramowym profilu pamiątkowe kadry z mężem.

Ciężarna Daria Wąsiewska na zdjęciach. Paulina Sykut-Jeżyna komentuje

Prezenterka Polsatu mocno zaskoczyła internetowych obserwatorów publikacją uroczych kadrów. Dziennikarka pokazała efekty profesjonalnej sesji, gdzie uwagę zwraca jej sporych rozmiarów ciążowy brzuch. Przed obiektywem stanął z nią również mąż Piotr Witwicki.

Czekając na Cud

Taki krótki dopisek znalazł się pod jej wpisem. W sekcji komentarzy na Instagramie od razu pojawiła się lawina gratulacji od fanów i znajomych z redakcji. Zareagowała tam między innymi Paulina Sykut-Jeżyna.

Piękne

W ten sposób podsumowała to zachwycona Sykut-Jeżyna, uzupełniając swój krótki komentarz symbolem serca.

Kariera dziennikarska Darii Wąsiewskiej. Gdzie pracowała żona Piotra Witwickiego?

Daria Wąsiewska ukończyła dziennikarstwo i administrację na warszawskim Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szlify w zawodzie zdobywała już podczas edukacji. Wcześniej tworzyła teksty dla prasy lokalnej, zasilała redakcję biznesową Telewizji Polsat i współpracowała z Radiem Vox. Widzowie znają ją z zapowiadania pogody oraz przygotowywania materiałów dla stacji Polsat News. Jesienią 2022 roku zaczęła prowadzić kanał Wydarzenia 24.

