PŚ w biegach w Lahti: Polacy poza ćwierćfinałami. Dlaczego zabrakło awansu?

Polacy w kwalifikacjach sprintu w Lahti

Polscy zawodnicy podczas kwalifikacji sprintu Pucharu Świata w biegach narciarskich w Lahti nie zdołali wywalczyć awansu do kolejnej fazy. Żaden z czterech reprezentantów Polski nie znalazł się w czołowej trzydziestce, która kwalifikowała się do ćwierćfinałów. To oznaczało koniec ich udziału w tej konkurencji już po pierwszym etapie rywalizacji. Wyniki pokazały wyraźny dystans do najlepszych na świecie.

Izabela Marcisz uplasowała się na 52. miejscu, notując stratę 17,27 sekundy do najszybszej zawodniczki. Magdalena Kobielusz zajęła ostatnią, 61. pozycję, z opóźnieniem 24,26 sekundy. Wśród mężczyzn Sebastian Bryja uzyskał 54. czas, tracąc 11,09 sekundy do lidera. Maciej Staręga był 56., jego strata wyniosła 11,92 sekundy. Cała polska ekipa zakończyła udział w sprincie na kwalifikacjach.

Kto dominował w sprincie w Finlandii?

Najlepsze czasy w kwalifikacjach sprintu w Lahti uzyskali doświadczeni i utytułowani zawodnicy. Wśród mężczyzn bezkonkurencyjny okazał się Norweg Johannes Klaebo, sześciokrotny mistrz olimpijski, potwierdzając swoją dominację w biegach narciarskich. Jego wynik był niedościgniony dla pozostałych rywali. Klaebo zaprezentował znakomitą formę już na wczesnym etapie rywalizacji w Pucharze Świata.

W rywalizacji kobiet najlepsza była Szwedka Jonna Sundling, która również odnotowała imponujący rezultat. Jej czas zapewnił jej prowadzenie w kwalifikacjach i dał solidne podstawy do walki o czołowe miejsca w fazach pucharowych. Zarówno Klaebo, jak i Sundling, udowodnili, że są liderami swoich kategorii w biegach. Polscy zawodnicy mieli do nich znacznie większą stratę niż do granicy awansu.

