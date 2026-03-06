Trwają poszukiwania Magdaleny Majtyki. Aktorka znana z Na Wspólnej zapadła się pod ziemię

Magdalena Majtyka zapadła się pod ziemię. Zrozpaczony mąż aktorki błaga o pomoc

Ceniona artystka teatralna i telewizyjna zniknęła bez śladu w ubiegłą środę. Piotr Bartos opublikował w mediach społecznościowych dramatyczny apel, w którym prosi internautów o natychmiastowe wsparcie w odnalezieniu swojej żony. Mężczyzna udostępnił na Facebooku szczegóły dotyczące ostatniego znanego miejsca pobytu kobiety i zamieścił poruszający wpis o treści:

"Madziu, wróć do nas, kochamy cię i czekamy"

Z udostępnionych przez rodzinę informacji wynika, że 41-latka była widziana po raz ostatni w środowy wieczór 4 marca w rejonie ulicy Karkonoskiej na południu Wrocławia. Poszukiwana najprawdopodobniej poruszała się ciemnoniebieskim samochodem osobowym marki Opel Corsa. Od tego momentu telefon artystki milczy, a zaniepokojeni krewni nie mają z nią żadnego kontaktu i odchodzą od zmysłów.

Zobacz też: Nie żyje Leszek Mądzik. Wielki artysta odszedł w wieku 80 lat

Policja we Wrocławiu szuka Magdaleny Majtyki. Rysopis zaginionej gwiazdy telewizji

Wrocławscy funkcjonariusze od momentu przyjęcia zgłoszenia prowadzą intensywne czynności operacyjne, które jednak dotychczas nie przyniosły przełomu w sprawie. Aspirant sztabowy Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu prosi o pilny kontakt wszystkie osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę o losach 41-latki. Świadkowie mogą dzwonić pod ogólnopolski numer alarmowy 112 lub zgłaszać się bezpośrednio do prowadzącego sprawę Komisariatu Wrocław-Krzyki, wybierając numer telefonu 47 87 116 00.

Kobieta mierzy około 160 centymetrów wzrostu i charakteryzuje się dość wysportowaną sylwetką. Jej znaki szczególne to rude lub kasztanowe włosy, szare oczy oraz bardzo wyraźne piegi umiejscowione w okolicach nosa. Niespodziewane zaginięcie aktorki wywołało ogromne poruszenie nie tylko w gronie jej bliskich, ale również wśród fanów pamiętających jej występy w popularnych serialach takich jak Na Wspólnej, Ojciec Mateusz oraz Pierwsza Miłość.

Zobacz też: Wraca sprawa Gene'a Hackmana oraz Betsy Arakawy. Kobieta wykonała kilka telefonów przed śmiercią

Piotr Bartos bierze czynny udział w akcji poszukiwawczej i nieustannie nagłaśnia sprawę w sieci, licząc na czujność i zaangażowanie ze strony społeczeństwa. W jednym ze swoich internetowych komunikatów zwrócił się bezpośrednio do użytkowników:

"Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji w social mediach. Gdyby ktoś widział Magdę, miał jakiekolwiek informacje, proszę o kontakt z policją lub ze mną"

34

Sonda Czy ktoś z twojej rodziny lub znajomych kiedyś zaginął? Tak Nie