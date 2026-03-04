Influencerka nie żyje po operacji piersi. Ostatni wpis łamie serce

Tragiczny finał operacji Derlei Alves

O śmierci młodej kobiety poinformowały media na Wyspach, w tym „The Sun” oraz „Daily Mail”. Derleya Alves, 26-letnia matka i influencerka śledzona przez 30 tysięcy osób na Instagramie, poddała się zabiegowi powiększenia biustu 20 lutego 2026 roku. Niestety, niedługo po zakończeniu procedury medycznej jej stan zaczął budzić niepokój. Kobieta skarżyła się na narastający ból brzucha, który okazał się na tyle silny, że wymagała natychmiastowej hospitalizacji.

Walka lekarzy o życie influencerki

Specjaliści podjęli decyzję o wdrożeniu intensywnego leczenia, co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia kolejnych zabiegów. Influencerka w ciągu kilku dni trafiła na stół operacyjny jeszcze dwukrotnie. Chirurdzy starali się naprawić uszkodzone jelita, a w trakcie procedury konieczne okazało się również wycięcie jednego z jajników. Wysiłki medyków nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów, a organizmu pacjentki nie udało się ustabilizować. Zgon stwierdzono 28 lutego w Szpitalu Miejskim w miejscowości Marabá na północy Brazylii.

Personel medyczny placówki sugeruje, że przyczyną dramatycznego przebiegu pooperacyjnego mogła być wrodzona wada jelit, o której wcześniej nie wiedziano. Na obecnym etapie nie ma mowy o błędzie w sztuce lekarskiej, choć sprawa jest wciąż w toku. Kluczowe dla pełnego wyjaśnienia okoliczności tragedii będą wyniki badań histopatologicznych. To one mają dać ostateczną odpowiedź na pytanie o przyczyny zgonu.

Do tej pory nie ujawniono informacji, w której konkretnie klinice wykonano pierwotną operację plastyczną. Przedstawiciele szpitala w Marabá nie udzielają mediom szczegółowych komentarzy w tej kwestii. Rodzina zmarłej oczekuje na wyniki śledztwa i raporty medyczne, które rzucą światło na ten dramat.

Jessica żegna siostrę w sieci

Nagła śmierć 26-latki wywołała szok wśród internautów i bliskich. Jessica, siostra Derlei, opublikowała w mediach społecznościowych serię wspólnych zdjęć oraz poruszający wpis pożegnalny. Określiła zmarłą mianem „wspaniałej kobiety”. Podkreśliła również, że była dla niej kimś znacznie więcej niż tylko siostrą, nazywając ją swoją „drugą połówką” i najbliższą osobą na świecie.

Konto influencerki na krótko przed śmiercią wypełniały relacje z okresu rekonwalescencji. Na jednym z ostatnich nagrań widać było, jak matka pomaga jej w codziennych czynnościach po zabiegu. Wcześniej Derleya dzieliła się swoją radością i ekscytacją związaną z planowaną operacją. Pisała o powierzeniu losu Bogu i nadziei, że wszystko pójdzie dobrze. Swoje posty opatrzyła wówczas słowami: „Kolejne marzenie się spełnia”.

