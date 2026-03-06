Marcin Hakiel ostro o Katarzynie Cichopek. Julia Wieniawa nie kryje oburzenia słowami tancerza

Marcin Hakiel wspomina rozstanie z Katarzyną Cichopek w podcaście Wojewódzkiego

Wiosną 2022 roku opinia publiczna dowiedziała się o zakończeniu związku Kasi Cichopek i Marcina Hakiela. Ta wiadomość zszokowała fanów, ponieważ przez lata uchodzili za idealne małżeństwo. Obecnie dawni partnerzy układają sobie życie na nowo. Gwiazda serialu M jak miłość krótko po rozstaniu związała się z Maciejem Kurzajewskim. Tancerz odnalazł szczęście u boku Dominiki Serowskiej, z którą pod koniec 2024 roku powitał na świecie syna, zamykając tym samym poprzedni rozdział.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski uparcie milczą na temat przeszłości, jednak ich dawni współmałżonkowie chętnie dzielą się prywatnością. Niedawno Marcin Hakiel i Paulina Smaszcz wystąpili w popularnym podcaście Wojewódzki&Kędzierski. Choreograf wykazał się ogromną wylewnością i opisał sprawę wynajęcia prywatnych detektywów, którzy ostatecznie przynieśli mu dowody niewierności żony, co przesądziło o końcu związku.

W trakcie rozmowy Kuba Wojewódzki poruszył temat aktualnej partnerki tancerza. Dominika Serowska coraz odważniej zaznacza swoją pozycję w show-biznesie, pozując na ściankach i relacjonując codzienność na Instagramie. Choć wcześniej chętnie komentowała losy byłej żony partnera, niedawno postanowiła odciąć się od przeszłości. Obecnie występuje w programie Królowa przetrwania, gdzie jednak również zmuszona była zmierzyć się z medialną historią ukochanego podczas trudnych konwersacji.

Julia Wieniawa staje w obronie Katarzyny Cichopek po kontrowersyjnych słowach tancerza

Prowadzący podcast Kuba Wojewódzki zapytał swojego gościa o kompetencje jego partnerki oraz wartość wynikającą z jej wejścia w świat show-biznesu, co przyniosło szybką odpowiedź. Marcin Hakiel postanowił wykorzystać ten moment do zaatakowania swojej byłej żony.

Z całym szacunkiem, ale moja wspaniała partnerka na pewno nie jest pusta, czego nie mogę powiedzieć o mojej byłej - powiedział z uśmiechem.

Ta zaskakująca opinia wyraźnie rozbawiła samego Marcina Hakiela. W zupełnie innym tonie wypowiadali się internauci, którzy błyskawicznie zaczęli krytykować postawę celebryty. Komentujący masowo przypominali, że mężczyzna spędził z Katarzyną Cichopek blisko dwadzieścia lat, a byli małżonkowie wychowują dwoje dzieci narażonych na medialne doniesienia na temat ich prywatnych spraw.

Do chóru oburzonych głosów w przestrzeni internetowej postanowiła dość szybko dołączyć Julia Wieniawa, która nie ukrywała zniesmaczenia całą sytuacją.

Czy on naprawdę powiedział, że jego poprzednia partnerka (z którą z tego, co mi się wydaje, ma dzieci) jest pusta?! Czy coś źle zrozumiałam? - napisała zaskoczona aktorka.

