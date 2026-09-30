"Top Model" - kto odpadł 30.09.2026? Znamy werdykt jurorów w 5. odcinku

Druga osoba pożegnała się z Domem Modelek i Modeli

15. edycja "Top Model" powoli się rozkręca. Poziom jest naprawdę wysoki, a jurorom trudno podjąć decyzję o eliminacji. Dla mieszkańców Domu Modeli i Modelek to ogromny stres, ponieważ mają świadomość, że o odpadnięciu z gry mogą decydować nawet najmniejsze szczegóły. Czasami nawet dobre efekty pracy na planie zdjęciowym nie są gwarancją awansu do kolejnego odcinka, jeśli inni byli odrobinę lepsi. Kto nie miał szczęścia i 30 września odpadł z programu? Znamy oficjalne wyniki narad jury! Oto nazwisko uczestnika, który dołączył do grona wyeliminowanych.

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Kto 30 września odpadł z programu "Top Model"?

Za nami kolejny odcinek "Top Model". Po zakończeniu panelu, na którym jurorzy ocenili ostatnie sesje zdjęciowe uczestników, odbyła się narada, której celem było podjęcie decyzji o eliminacji jednego uczestnika. Nie był to prosty wybór, ale Joannie Krupie, Marcinowi Tyszce, Dawidowi Wolińskiemu, Katarzynie Sokołowskiej i Ewelinie Gralak ostatecznie udało się wybrać jedno nazwisko. Na koniec odcinka, który widzowie zobaczyli 30.09.2026, przewodnicząca poinformowała, że w tym tygodniu z 15. edycją "Top Model" żegna się Jan Świerczewski.

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"Top Model 2026" - pozostali uczestnicy

Kto dalej ma szansę na zostanie zwycięzcą 15. edycji "Top Model"? Oto lista uczestników, którzy dalej walczą o wygraną: