Jutta Leerdam kradnie show w Mediolanie. Odważna kreacja panczenistki po zawieszeniu kariery

Utytułowana panczenistka z Holandii, która ma na swoim koncie złoty krążek na 1000 metrów oraz srebro wywalczone na dystansie o połowę krótszym, spędzała ostatnio czas na egzotycznych wyjazdach. Towarzyszył jej narzeczony Jake Paul. W połowie września popularna sportsmenka nieoczekiwanie poinformowała kibiców o zawieszeniu startów, rezygnując tym samym z rywalizacji o trofea w nadchodzącym sezonie zimowym.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

„Koniec kariery? To brzmi zbyt definitywnie. Nie chcę całkowicie zamykać drzwi przed tym, co tak bardzo kocham, czyli łyżwiarstwem szybkim. Ale jedno wiem na pewno: nie będę startować w tym sezonie. Nie zobaczycie mnie na lodzie” – zapowiedziała wówczas łyżwiarka.

Jutta Leerdam na pokazie Dolce&Gabbana w Mediolanie. Łyżwiarka zachwyciła w panterce

Po wielu wyczerpujących sezonach na lodowiskach oraz presji związanej z jej medialnym związkiem, utytułowana zawodniczka wyraźnie korzysta z uroków życia. Ostatnio pojawiła się w Mediolanie, gdzie wzięła udział w głośnym wydarzeniu zorganizowanym przez słynny dom mody. Holenderka postawiła na bardzo drapieżny wygląd, zakładając przylegającą sukienkę oraz płaszcz ze zwierzęcym motywem. Całość uzupełniały eleganckie szpilki i czarna torebka, co mocno eksponowało jej potężne, wypracowane na treningach uda, które od razu przykuły wzrok licznych sympatyków i fotoreporterów.