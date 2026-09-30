Zatrzymanie w Nowym Julianowie. 27-latek odpowie za kradzież ciężarówki i złamanie sądowego zakazu

Interwencja policji na drodze polnej w Nowym Julianowie

28 września 2026 roku około godziny 6:00 wałbrzyscy policjanci prewencji udali się w rejon Nowego Julianowa. Otrzymali oni wcześniej informację o samochodzie osobowym z włączonym silnikiem, który został pozostawiony na drodze polnej. Na miejscu funkcjonariusze zastali 27-letniego mężczyznę, który siedział na fotelu kierowcy. Podczas sprawdzania danych w systemach policyjnych okazało się, że jest on poszukiwany przez funkcjonariuszy z Głuszycy w związku z kradzieżą pojazdu ciężarowego.

Kradzież samochodu ciężarowego w Głuszycy i pościg do Czech

Z ustaleń policjantów wynika, że do kradzieży ciężarówki doszło około dwa tygodnie wcześniej przy ulicy Cmentarnej w Głuszycy. Kierowca pojazdu pozostawił go wtedy z włączonym silnikiem i na chwilę się oddalił, co wykorzystał 27-latek, odjeżdżając w stronę granicy z Czechami. Skradziony samochód został odzyskany jeszcze tego samego dnia dzięki współpracy policjantów z Kudowy-Zdroju oraz funkcjonariuszy z Czech. Po namierzeniu pojazdu na terenie sąsiedniego państwa ciężarówka została zabezpieczona i przekazana właścicielowi.

Fałszywe tablice rejestracyjne i amunicja w samochodzie osobowym

W trakcie kontroli w Nowym Julianowie mundurowi ustalili, że tablice rejestracyjne na samochodzie osobowym 27-latka w rzeczywistości należą do innego auta. Mężczyzna początkowo twierdził, że pożyczył je od kolegi, jednak później przyznał, że dzień wcześniej sam je zamienił. Wewnątrz pojazdu policjanci znaleźli kolejne przerobione tablice oraz jeden nabój niewiadomego pochodzenia. Dodatkowo okazało się, że zatrzymany posiada obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Zarzuty prokuratorskie i dozór policji dla podejrzanego

Na miejsce zdarzenia wezwano technika kryminalistyki oraz funkcjonariuszy z Głuszycy, którzy zabezpieczyli samochód i znalezione w nim przedmioty. Auto trafiło na policyjny parking do dyspozycji organów procesowych. 29 września 2026 roku prokurator przedstawił 27-latkowi szereg zarzutów, w tym dotyczących zaboru pojazdu ciężarowego w celu krótkotrwałego użycia, nielegalnego posiadania amunicji oraz używania i przerabiania tablic rejestracyjnych. Za popełnione czyny mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, a obecnie zastosowano wobec niego dozór policji.

Źródło: Policja.pl