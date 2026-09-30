Blanka ma sobowtórkę?! Łatwo pomylić znaną piosenkarkę z tą pięknością

Od wielu lat opinia publiczna zastanawia się, czy znani politycy i najwięksi celebryci świata korzystają z sobowtórów. Z kolei najbardziej oddani fani chętnie celowo zmieniają swój wygląd, by przypominać idoli. A co, jeśli dwie celebrytki wyglądają jak dwie krople wody? Oto modelka Barbara Sarah Szczypiór i piosenkarka Blanka Stajkow!

Blanka ma sobowtórkę? Uderzające podobieństwo modelki

Jak wielokrotnie zauważyli internauci, te dwie zjawiskowe kobiety wyglądają niemal jak bliźniaczki. Piosenkarka Blanka - znana doskonale z radiowych przebojów, Eurowizji 2023 i "Tańca z Gwiazdami" - przypomina Barbarę Sarah Szczypiór - influencerkę, modelkę i prezenterkę znaną w sieci jako Barbeliciouss - i vice versa.

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Panie najprawdopodobniej nigdy nie skomentowały publicznie tego podobieństwa, ale widać je gołym okiem. Tylko spójrzcie! Fotki Blanki i Barbeliciouss znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Barbara Sarah Szczypiór - kim jest Barbeliciouss?

Co wiemy o sobowtórce gwiazdy polskiego popu? Barbara Sarah Szczypiór pochodzi z niewielkiej miejscowości w województwie mazowieckim i osiągnęła już spore sukcesy poza Polską. Piękna modelka, którą można kojarzyć m.in. z filmu "Dziewczyna influencera", w sieci pojawia się jako Barbeliciouss.

Na Instagramie obserwuje ją ponad pół miliona osób, czyli więcej od profilu Blanki Stajkow. Influencerka jest właścicielką organizującej koncerty elektroniczne firmy TME Entertainment, a kilka lat temu pokonała konkurentki z różnych państw świata w walce o stanowisko prezenterki stacji FashionTV.

Sonda Wierzysz w to, że Putina często zastępuje sobowtór? Nie, to kompletna bzdura Uważam, że wszystko na to wskazuje Może tak być, kto wie