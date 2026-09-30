PE koszykarzy. Porażka Tortony z Zelli Ryga i dobry występ Olejniczaka

Dobra forma Olejniczaka w Rydze

Środkowy pochodzący z Torunia spędził na boisku 22 minuty. Dominik Olejniczak trafił sześć z siedmiu rzutów z gry oraz oba rzuty wolne. W statystykach zapisał również siedem zbiórek, ale miał też cztery straty i cztery przewinienia.

Najlepszym punktującym w ekipie gości okazał się Amerykanin Prentiss Hubb, autor 16 „oczek”. Drużynę z Łotwy do wygranej poprowadził z kolei Ben Shungu. Koszykarz z USA, który w przeszłości występował w Polsce w barwach Legii Warszawa oraz Miasta Szkła Krosno, zakończył spotkanie z dorobkiem 23 punktów, sześciu zbiórek i siedmiu asyst.

Zwycięstwo zespołu Ponitki w Stambule

W rozgrywkach grupy D pewne zwycięstwo odniosła drużyna Bahcesehir College Stambuł. Turecki zespół pokonał przed własną publicznością włoski Roma Basketball 91:78. W meczu tym wystąpił Mateusz Ponitka, kapitan reprezentacji Polski.

Polski obwodowy przebywał na parkiecie przez 21 minut. Mateusz Ponitka zdobył dla gospodarzy siedem punktów, trafiając dwa z dwóch rzutów za dwa punkty oraz jeden z dwóch za trzy. Do swojego dorobku dołożył zbiórkę, dwie asysty, dwa przechwyty, blok i jedną stratę. Dzięki wygranej turecka drużyna zajęła pierwsze miejsce w tabeli grupy D.