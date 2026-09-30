Śląsk Wrocław zaczął Puchar Europy. Wynik meczu na inaugurację zaskakuje

Śląsk Wrocław grał z bardzo mocnym faworytem

Początek domowego spotkania w ramach pierwszej kolejki Pucharu Europy układał się pomyślnie dla polskiej ekipy. Na niewiele ponad dwie minuty przed końcem pierwszej kwarty gospodarze niespodziewanie prowadzili z czarnogórskim zespołem wynikiem 16:10. Końcowy fragment tej odsłony w całości należał jednak do drużyny z Podgoricy, która zanotowała świetną serię punktową. Pierwsza partia ostatecznie zakończyła się prowadzeniem przyjezdnych 22:19.

Druga kwarta przyniosła już absolutną dominację koszykarzy z Czarnogóry. Przewaga faworyzowanych gości sukcesywnie rosła, a do przerwy tablica wyników wskazywała 51:33 dla przyjezdnych. Zespół rywali przeważał w każdym elemencie, notując znacznie więcej zbiórek oraz wyższą skuteczność rzutów. Wyjątkowym wydarzeniem w hali był powrót na trybuny Macieja Zielińskiego, legendarnego zawodnika klubu, który pozostawał w konflikcie z dawnymi władzami od 2021 roku.

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Dlaczego wrocławianie przegrali starcie pierwszej kolejki?

Obraz gry po przerwie nie uległ drastycznej zmianie, choć gospodarze starali się odpowiadać na kolejne ataki. Przewaga zespołu z Podgoricy nie rosła gwałtownie, a pod koniec trzeciej kwarty różnica punktowa wynosiła dokładnie trzynaście oczek na korzyść rywali (68:55). Ostatnia część spotkania rozpoczęła się od celnego rzutu Stefana Dordevicia, byłego zawodnika polskiego klubu. To trafienie praktycznie rozstrzygnęło losy pojedynku, odbierając miejscowym nadzieję na korzystny rezultat.

Najskuteczniejszymi graczami w obozie wrocławian byli Anthony Hickey i Malik Parsons, rzucając po czternaście punktów. W drużynie z Czarnogóry na parkiecie błyszczał Juwan Morgan, który zapisał w swoich statystykach aż dwadzieścia trzy punkty. Ostatnie fragmenty meczu goście wygrali 11:0, pieczętując końcowe zwycięstwo 99:75. W drugiej kolejce zaplanowanej na 6 października polski zespół zmierzy się na wyjeździe z Dolomiti Energia Trento.