Oszustwo w powiecie lubelskim. 85-latek przekazał kurierowi 100 000 złotych

Senior z powiatu lubelskiego oszukany metodą na wypadek

Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia, kiedy jeden ze sprawców zadzwonił do 85-letniego mieszkańca powiatu lubelskiego. W trakcie rozmowy telefonicznej mężczyzna został przekonany, że członek jego rodziny spowodował wypadek drogowy i pilnie potrzebne są pieniądze na kaucję. 85-latek został zmanipulowany przez oszustów i zgodnie z ich poleceniami przygotował w tajemnicy wszystkie swoje oszczędności. Następnie przekazał gotówkę kurierowi, tracąc w ten sposób 100 000 złotych.

Zatrzymanie 19-latka w Warszawie

Nad sprawą od samego początku pracowali funkcjonariusze operacyjni zajmujący się przestępczością przeciwko mieniu z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Ich działania pozwoliły na ustalenie tożsamości osoby biorącej udział w tym przestępstwie. We wtorek, 29 września 2026 roku, policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę na terenie Warszawy. Zebrany materiał dowodowy pozwolił mundurowym na udowodnienie mu udziału w oszustwie dokonanym na szkodę seniora.

Wniosek o tymczasowe aresztowanie i grożąca kara

W środę, 30 września 2026 roku, funkcjonariusze doprowadzają zatrzymanego 19-latka do prokuratury. Policjanci wnioskują o wystąpienie do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za oszustwo grozi surowa kara. Młody mężczyzna musi liczyć się z wyrokiem do 8 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl