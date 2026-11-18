Koszykarze mistrza Polski Legii Warszawa przegrali w Stambule z Galatasaray MCT Technic Stambuł 81:88 w meczu 4. kolejki Ligi Mistrzów FIBA. To ich druga porażka w grupie B. Wcześniej mistrz Polski uległ w Strasburgu drużynie SIG 62:100, a w drugiej pokonał Cibonę w Zagrzebiu 95:77. W Warszawie Legia pokonała turecki zespół 79:72, odnosząc pierwsze w historii zwycięstwo na Torwarze w LM FIBA. Legionistom do tej pory nie udało się awansować do drugiej fazy rywalizacji.

Przebieg spotkania w Stambule

Koszykarze Legii stoczyli wyrównany pojedynek z Galatasaray, ale to rywale ostatecznie triumfowali, mając przez większą część spotkania kilkupunktową przewagę. Mistrzowie Polski wygrali tylko jedną, ostatnią kwartę, w czym największa zasługa duetu Arguster Daniels – Kristers Zoriks, ale zbyt małą różnicą, by myśleć o wygranej. Legioniści cały czas gonili gospodarzy. Po pierwszej części przegrywali 20:25, w połowie 41:48, choć w drugiej kwarcie zmniejszyli straty zaledwie do punktu – 35:36.

Podobny, punktowy dystans dzielił od rywali zespół estońskiego trenera Heiko Rannuli na początku trzeciej kwarty, po rzucie zza linii 6,75 m kapitana Michała Kolendy. Koszykarze z Turcji, gdy tylko legioniści niwelowali straty, odpowiadali dość szybko rzutami za trzy punkty, co ponownie pozwalało im odskoczyć na 5-8 oczek, a nawet 10 w czwartej części, gdy prowadzili 78:68. Aktywny od początku spotkania Daniels miał wsparcie przez trzy kwarty w węgierskim środkowym Gyorgym Golomanie. Gdy jednak ten popełnił na początku czwartej kwarty piąty faul i musiał opuścić parkiet, sytuacja Legii zrobiła się trudniejsza.

Mocni fizycznie środkowi Galatasaray – mający za sobą grę w NBA Chimezie Metu oraz były gracz klubów z Euroligi Serb Alen Smailagić – dominowali w walce pod koszami. Nowy środkowy, debiutujący w barwach stołecznego klubu Chorwat Antonio Vranković był niepewny pod obydwoma koszami. Do gry włączył się jednak łotewski rozgrywający Legii Zoriks. To po jego akcjach, w tym rzucie za trzy punkty, stołeczny zespół przegrywał jedynie 80:83 na 90 sekund przed końcową syreną.

Odcinany przez obrońców od podań Daniels miał jednak w końcówce niezwykle trudne życie, a jego koledzy, także wychodzący z ławki rezerwowych, nie potrafili znaleźć skutecznie drogi do kosza Galatasaray. Legioniści nie dorównywali rywalom w rzutach z dystansu. Koszykarze ze Stambułu trafili aż 13 z 27 prób (48 procent), podczas gdy Warszawiacy osiem z 19 prób (42 procent). Mistrzowie Polski popełnili też 13 strat, o trzy więcej niż gospodarze.

Liderzy obu zespołów

Lider Legii Daniels zakończył spotkanie z 26 punktami, sześcioma zbiórkami i sześcioma asystami, co dało mu najwyższy wskaźnik efektywności w meczu. Identyczny miał lider zespołu z Turcji Chimezie Metu (20 punktów, 8 zbiórek i 4 asysty). Tym samym w dwumeczu z Galatasaray Legia odnotowała remis, nie tylko w wygranych, ale i różnicy punktów. Dwa kolejne mecze rundy rewanżowej mistrzowie Polski rozegrają na własnym parkiecie, czyli Torwarze, w następnym miesiącu, kiedy podejmą Cibonę (15 grudnia) i na zakończenie pierwszego etapu SIG Strasbourg (23 grudnia).

Galatasaray MCT Technic Stambuł – Legia Warszawa 88:81 (25:21, 23:21, 21:20, 19:20).

Galatasaray MTC: Chimezie Metu 20, Alen Smailagić 16, Berkan Durmaz 12, Sehmus Hazer 9, KJ Simpson Jr 8, Jerome Robinson 7, Aleksej Nikolić 7, Bugraham Tuncer 5, Oumar Ballo 4, Can Korkmaz 0.

Legia Warszawa: Devon Daniels 26, Kristers Zoriks 15, Gyorgy Goloman 13, Zachary Freemantle 10, Markus Ilver 7, Kuba Piśla 3, Michał Kolenda 3, Jakub Andrzejewski 2, Antonio Vranković 2, Wojciech Tomaszewski 0, Mathieu Wojciechowski 0.