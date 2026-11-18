Spis treści
Koszykarki SKK Polonia Warszawa pokonały zespół Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 72:54 w meczu ekstraklasy. Wyniki w poszczególnych kwartach spotkania to 26:12, 16:20, 14:12 i 16:10.
Zdobycze punktowe koszykarek SKK Polonia Warszawa.
Klaudia Sosnowska 14
Erika Davenport 12
Martha Burse 11
Aleksandra Burzyńska 11
Maja Kusiak 8
Patrycja Tomaszkiewicz 5
Tereza Vitulova 3
Martyna Stępińska 3
Weronika Wesołowska 2
Wiktoria Barańska 2
Wiktoria Wiklak 1
Martyna Feliga 0
Zdobycze punktowe zawodniczek Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra.
Isidora Tripković 17
Joanna Pawlukiewicz 8
Katerina Rokosova 8
Alicja Falkowska 6
Aleksandra Prokop 5
Zuzanna Stolarz 5
Karolina Kaławaj 3
Klaudia Pilichowska 2
Nadia Wódka 0