SKK Polonia Warszawa wygrywa. Koszykarki pokonały Wichoś Jelenia Góra

Koszykarki SKK Polonia Warszawa odniosły zwycięstwo nad drużyną Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra w meczu ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 72:54. Najwięcej punktów dla zwycięskiej ekipy zdobyła Klaudia Sosnowska, a dla zespołu pokonanych Isidora Tripković.

Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Zawodniczka w czarnym stroju kozłuje piłkę obok przeciwniczki podczas meczu koszykówki na hali sportowej.