Koszykarze Śląska Wrocław przegrali w Czarnogórze z drużyną Buducnost VOLI Podgorica 88:94 w ósmej kolejce Pucharu Europy. Kwarty tego spotkania zakończyły się wynikami 22:26, 26:15, 21:25 i 25:22 z perspektywy gospodarzy.

Dla wrocławskiego zespołu to szósta porażka z rzędu. Śląsk z jedną wygraną na koncie zajmuje ostatnie miejsce w grupie C.

Punkty zdobyte przez zawodników.

Buducnost VOLI Podgorica:

Fletcher Magee 17

Axel Bouteille 15

Justin Smith 13

Stefan Dordević 12

Dordije Jovanović 10

Juwan Morgan 8

Iverson Molinar 6

Oleksandr Kovliar 5

Yogi Ferrell 4

Jerry Boutsiele 4

Emir Hadzibegović 0

Śląsk Wrocław:

Devin Robinson 20

Malik Parsons 19

Jakub Nizioł 14

Anthony Hickey 12

Jared Coleman-Jones 10

Tymoteusz Sternicki 5

Błażej Kulikowski 6

Paul Scruggs 2

Anthony Wrzeszcz 0