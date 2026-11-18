Jan Urban bez awansu na mundial. Reprezentacja Polski spadła do trzeciego koszyka

Wkrótce może dojść do zmiany na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski, którą obecnie prowadzi Jan Urban. Mijający 2026 rok okazał się dla Biało-czerwonych najgorszym okresem od trzech dekad, przynosząc fatalny bilans zaledwie dwóch wygranych, trzech remisów oraz pięciu przegranych spotkań. Polacy stracili szansę na udział w mundialu 2026 po przegranym 2:3 finale baraży ze Szwecją, natomiast zmagania w dywizji B Ligi Narodów zakończyli na trzeciej lokacie, wyprzedzając w grupie tylko pogrążoną w głębokim kryzysie Rumunię. Konsekwencją tych wyników jest nie tylko brak promocji do dywizji A, ale również spadek naszej drużyny narodowej do trzeciego koszyka przed losowaniem eliminacji Euro 2028. Mimo tych niepowodzeń, część ekspertów opowiada się za pozostaniem obecnego trenera na stanowisku. Należy do nich Antoni Piechniczek, według którego szkoleniowiec wyciągnie odpowiednie wnioski po roku pracy, a także Jerzy Dudek, argumentujący, że „nowy trener znów powoła tych samych zawodników, będzie testował i zawiedzie się na niektórych piłkarzach”. Ostateczny głos w sprawie przyszłości selekcjonera należy do prezesa PZPN, który jednak wciąż wstrzymuje się z decyzją. W międzyczasie na jaw wyszedł zaskakujący i niezwykle kreatywny przydomek, jakim pracownicy piłkarskiej federacji określają Jana Urbana.

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Piotr Wołosik ujawnia, jak nazywają Jana Urbana w PZPN

Kulisy z korytarzy PZPN odsłonił dziennikarz Piotr Wołosik w podcaście "Ofensywni". Ujawniona przez niego informacja o tym, jakiej ksywy używa się w związku wobec Jana Urbana, wywołuje ogromne rozbawienie. Trudno jednak przypuszczać, aby sam szkoleniowiec kadry narodowej miał powody do zadowolenia z takiego pseudonimu.

„Jan Urban miał być gwarantem, że zaświeci słońce po tej końcówce kadencji Michała Probierza. A z tego, co słyszę, na korytarzach PZPN to nie mówią już »Janek Urban« czy »selekcjoner«. Mówią, że przyjechał »No nie«. Dlaczego taki pseudonim? Bo każde zdanie zaczyna od »No nie«. Na każdą propozycję tak odpowiada” - wyjawił dziennikarz.