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Koszykarze Śląska Wrocław przegrali z Buducnostią VOLI Podgorica 88:94 w wyjazdowym spotkaniu ósmej kolejki Pucharu Europy. To szósta z rzędu porażka polskiej drużyny, która z jednym zwycięstwem na koncie zamyka tabelę grupy C.
Mecz w Czarnogórze zainaugurował rundę rewanżową w fazie grupowej. W pierwszym starciu obu zespołów we Wrocławiu Buducnost wygrała pewnie 99:75, dzięki czemu przystępowała do rewanżu jako zdecydowany faworyt.
Początkowa przewaga Śląska. Problemy wrocławian w drugiej kwarcie
Początek rywalizacji ułożył się po myśli podopiecznych trenera Danny'ego Franco, którzy po niespełna czterech minutach prowadzili 13:4. Kiedy pierwsze punkty zdobył Jared Coleman-Jones, Śląsk wygrywał 20:12, a po skutecznej akcji Malika Parsonsa w ostatnich sekundach pierwszej kwarty utrzymał prowadzenie 26:22.
Po 90 sekundach drugiej odsłony to gospodarze wygrywali 30:29. Koszykarze z Czarnogóry poprawili grę w obronie, co utrudniło wrocławianom zdobywanie punktów, a po przegranym fragmencie 5:12 drużyna Buducnostii odskoczyła na 42:34. Po dwóch kwartach gospodarze dominowali we wszystkich statystykach, w tym na tablicach, gdzie zanotowali 16 zbiórek przy dziewięciu po stronie Śląska.
Dobra gra Jakuba Nizioła. Kolejne spotkanie wrocławian w grudniu
W trzeciej kwarcie przy stanie 58:49 dla gospodarzy Śląsk zdobył sześć punktów z rzędu. Świetnie dysponowany Jakub Nizioł doprowadził skuteczną akcją do remisu 60:60, a chwilę później wrocławianie wyszli na prowadzenie 63:62.
Czwarta kwarta rozpoczęła się od wyniku 69:66 dla miejscowych. Przy rezultacie 78:70 szkoleniowiec Śląska poprosił o czas, po którym jego koszykarze przeprowadzili dwie udane akcje i zmniejszyli stratę do 74:78. Na cztery minuty przed końcem tablica pokazywała wynik 84:78, ale dwie minuty później Buducnost powiększyła przewagę do 91:81, czym rozstrzygnęła losy meczu.
Kolejne spotkanie wrocławianie rozegrają 12 grudnia o godzinie 19.00. Śląsk zmierzy się na własnym parkiecie z Dolomiti Trydent.
Buducnost VOLI Podgorica — Śląsk Wrocław 94:88
22:26
26:15
21:25
25:22
Punkty Buducnost VOLI Podgorica:
Fletcher Magee 17
Axel Bouteille 15
Justin Smith 13
Stefan Dordević 12
Dordije Jovanović 10
Juwan Morgan 8
Iverson Molinar 6
Oleksandr Kovliar 5
Yogi Ferrell 4
Jerry Boutsiele 4
Emir Hadzibegović 0
Punkty Śląsk Wrocław:
Devin Robinson 20
Malik Parsons 19
Jakub Nizioł 14
Anthony Hickey 12
Jared Coleman-Jones 10
Błażej Kulikowski 6
Tymoteusz Sternicki 5
Paul Scruggs 2
Anthony Wrzeszcz 0