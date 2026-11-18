Koszykarze Śląska Wrocław przegrali z Buducnostią VOLI Podgorica 88:94 w wyjazdowym spotkaniu ósmej kolejki Pucharu Europy. To szósta z rzędu porażka polskiej drużyny, która z jednym zwycięstwem na koncie zamyka tabelę grupy C.

Mecz w Czarnogórze zainaugurował rundę rewanżową w fazie grupowej. W pierwszym starciu obu zespołów we Wrocławiu Buducnost wygrała pewnie 99:75, dzięki czemu przystępowała do rewanżu jako zdecydowany faworyt.

Początkowa przewaga Śląska. Problemy wrocławian w drugiej kwarcie

Początek rywalizacji ułożył się po myśli podopiecznych trenera Danny'ego Franco, którzy po niespełna czterech minutach prowadzili 13:4. Kiedy pierwsze punkty zdobył Jared Coleman-Jones, Śląsk wygrywał 20:12, a po skutecznej akcji Malika Parsonsa w ostatnich sekundach pierwszej kwarty utrzymał prowadzenie 26:22.

Po 90 sekundach drugiej odsłony to gospodarze wygrywali 30:29. Koszykarze z Czarnogóry poprawili grę w obronie, co utrudniło wrocławianom zdobywanie punktów, a po przegranym fragmencie 5:12 drużyna Buducnostii odskoczyła na 42:34. Po dwóch kwartach gospodarze dominowali we wszystkich statystykach, w tym na tablicach, gdzie zanotowali 16 zbiórek przy dziewięciu po stronie Śląska.

Dobra gra Jakuba Nizioła. Kolejne spotkanie wrocławian w grudniu

W trzeciej kwarcie przy stanie 58:49 dla gospodarzy Śląsk zdobył sześć punktów z rzędu. Świetnie dysponowany Jakub Nizioł doprowadził skuteczną akcją do remisu 60:60, a chwilę później wrocławianie wyszli na prowadzenie 63:62.

Czwarta kwarta rozpoczęła się od wyniku 69:66 dla miejscowych. Przy rezultacie 78:70 szkoleniowiec Śląska poprosił o czas, po którym jego koszykarze przeprowadzili dwie udane akcje i zmniejszyli stratę do 74:78. Na cztery minuty przed końcem tablica pokazywała wynik 84:78, ale dwie minuty później Buducnost powiększyła przewagę do 91:81, czym rozstrzygnęła losy meczu.

Kolejne spotkanie wrocławianie rozegrają 12 grudnia o godzinie 19.00. Śląsk zmierzy się na własnym parkiecie z Dolomiti Trydent.

Buducnost VOLI Podgorica — Śląsk Wrocław 94:88

22:26

26:15

21:25

25:22

Punkty Buducnost VOLI Podgorica:

Fletcher Magee 17

Axel Bouteille 15

Justin Smith 13

Stefan Dordević 12

Dordije Jovanović 10

Juwan Morgan 8

Iverson Molinar 6

Oleksandr Kovliar 5

Yogi Ferrell 4

Jerry Boutsiele 4

Emir Hadzibegović 0

Punkty Śląsk Wrocław:

Devin Robinson 20

Malik Parsons 19

Jakub Nizioł 14

Anthony Hickey 12

Jared Coleman-Jones 10

Błażej Kulikowski 6

Tymoteusz Sternicki 5

Paul Scruggs 2

Anthony Wrzeszcz 0