Koszykarze mistrza Polski Legii Warszawa przegrali na wyjeździe z Galatasaray MCT Technic Stambuł 81:88 w spotkaniu 4. kolejki grupy B Ligi Mistrzów FIBA. To druga porażka stołecznej drużyny w tych rozgrywkach.

Przebieg spotkania w Stambule

Gospodarze przez większość meczu utrzymywali kilkupunktowe prowadzenie. Po pierwszej kwarcie wygrywali 25:20, a do przerwy 48:41. Koszykarze estońskiego trenera Heiko Rannuli potrafili dwukrotnie zbliżyć się na dystans jednego punktu - w drugiej części gry na 35:36, a na początku trzeciej kwarty po rzucie zza linii 6,75 m kapitana Michała Kolendy. Turecki zespół za każdym razem szybko odpowiadał celnymi rzutami za trzy punkty, budując przewagę rzędu 5-8 punktów, która w czwartej kwarcie sięgnęła nawet stanu 78:68.

Sytuację Legii skomplikował piąty faul węgierskiego środkowego Gyorgyego Golomana na początku ostatniej części. W strefie podkoszowej dominowali mocni fizycznie gracze Galatasaray - mający za sobą występy w NBA Chimezie Metu oraz były zawodnik klubów z Euroligi, Serb Alen Smailagić. Debiutujący w barwach Legii chorwacki środkowy Antonio Vranković grał niepewnie pod obiema tablicami.

Zacięta końcówka i statystyki zespołów

Na 90 sekund przed końcową syreną, po akcjach łotewskiego rozgrywającego Kristersa Zoriksa, mistrzowie Polski przegrywali tylko 80:83. Ostatecznie nie zdołali jednak odwrócić losów rywalizacji, a odcinany od podań Devon Daniels nie miał wystarczającego wsparcia wśród rezerwowych. Zespół ze Stambułu trafił 13 z 27 prób z dystansu, co dało mu 48 procent skuteczności, podczas gdy warszawiacy wykorzystali osiem z 19 takich rzutów, czyli 42 procent. Goście popełnili także 13 strat, o trzy więcej od rywali.

Devon Daniels zapisał na swoim koncie 26 punktów, sześć zbiórek i sześć asyst. Identyczny wskaźnik efektywności w drużynie gospodarzy uzyskał Chimezie Metu, który zanotował 20 punktów, osiem zbiórek i cztery asysty. Dwumecz między tymi zespołami zakończył się remisem, ponieważ w Warszawie Legia odniosła historyczne, pierwsze zwycięstwo na Torwarze w tych rozgrywkach, wygrywając 79:72.

Punkty w meczu Galatasaray MCT Technic Stambuł - Legia Warszawa 88:81 (25:21, 23:21, 21:20, 19:20)

Galatasaray MTC: Chimezie Metu 20, Alen Smailagić 16, Berkan Durmaz 12, Sehmus Hazer 9, KJ Simpson Jr 8, Jerome Robinson 7, Aleksej Nikolić 7, Bugraham Tuncer 5, Oumar Ballo 4, Can Korkmaz 0.

Legia Warszawa: Devon Daniels 26, Kristers Zoriks 15, Gyorgy Goloman 13, Zachary Freemantle 10, Markus Ilver 7, Kuba Piśla 3, Michał Kolenda 3, Jakub Andrzejewski 2, Antonio Vranković 2, Mathieu Wojciechowski 0, Wojciech Tomaszewski 0.

Sytuacja w grupie i kolejne mecze

Wcześniej w fazie grupowej legioniści ulegli na wyjeździe SIG Strasbourg 62:100 oraz pokonali w Zagrzebiu Cibonę 95:77. Stołeczny zespół nie zdołał do tej pory awansować do drugiej fazy rywalizacji. W rundzie rewanżowej Legia rozegra dwa mecze na własnym parkiecie na Torwarze. W następnym miesiącu podejmie Cibonę 15 grudnia, a na zakończenie pierwszego etapu zmierzy się z SIG Strasbourg 23 grudnia.