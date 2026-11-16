Tomson i Baron to ikony "The Voice of Poland". Tak mówią o faworyzowaniu uczestników

17. odsłona muzycznego formatu "The Voice of Poland" zmierza ku końcowi. Przez lata program ten umożliwił start wielu wybitnie uzdolnionym wokalistom, wyławiając ich spośród tysięcy kandydatów marzących o wielkiej estradzie. Przy okazji realizacji pierwszego odcinka na żywo Tomson i Baron opowiedzieli o swoim podejściu do własnych podopiecznych, z którymi pracują na planie show.

Tomson i Baron od lat są filarem "The Voice of Poland"

Członkowie formacji Afromental zadebiutowali w muzycznym talent show Telewizji Polskiej jako trenerzy wiosną 2013 roku, kiedy to zasiedli w fotelach podczas drugiej edycji programu. Muzycy prawdopodobnie nie przypuszczali wówczas, że będą trenować ambitnych i początkujących wokalistów przez ponad dekadę. Od tamtego momentu Tomson i Baron pojawili się we wszystkich kolejnych odsłonach "The Voice of Poland", opuszczając jedynie dziewiąty sezon w 2018 roku. Duet ocenia też młodych wykonawców w "The Voice Kids", a spora grupa odbiorców nie potrafi dziś wyobrazić sobie obu tych produkcji bez ich udziału.

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Trenerzy szczerze o uczestnikach. "Naszą rolą nie jest na kogoś stawiać"

Jurorzy otwarcie mówią o satysfakcji ze skompletowanego przez siebie składu. Ich czteroosobowa grupa zmalała już do trzech utalentowanych wokalistów, których widzowie zobaczą w najbliższą sobotę na etapie ćwierćfinału. Tomson w wywiadzie dla "Super Expressu" zaznaczył, że w formacie takim jak "The Voice of Poland" zazwyczaj lepiej radzą sobie osoby posiadające konkretną wizję własnej ścieżki muzycznej oraz zdolność do samokrytyki.

Z kolei Baron doprecyzował, że zadaniem mentorów wcale nie jest faworyzowanie wybranych osób czy granie na jednego konkretnego uczestnika. Chodzi przede wszystkim o wskazanie wykonawców mających największe szanse na przetrwanie na rynku muzycznym.

- Naszą rolą nie jest tutaj kogoś faworyzować albo na kogoś stawiać, tylko spośród ludzi, którzy nam zaufają i wybiorą naszą drużynę do współpracy, wyłonić tych najbardziej pewnych, stabilnych. Gotowych, żeby udźwignąć presję bycia artystą, kiedy zgasną wszystkie kamery i utrzymywania się z tego. Więc tak, wybieramy najbardziej skutecznych wokalistów - wytłumaczył Baron.

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