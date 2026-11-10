Tomasz Organek był w Krakowie podczas ataku. Po ucieczce przed zamachowcem spotkał go hejt

Dramatyczne doniesienia ze stolicy Małopolski dotarły do mediów na całym świecie. Bilans sobotniego zamachu w Krakowie to sześć ofiar śmiertelnych oraz kilkunastu rannych, a sprawca ataku, pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego Michał Oksiński, zmarł później w szpitalu.

W tłumie ludzi spędzających to popołudnie na Rynku Głównym przebywał również Tomasz Organek. Znany muzyk postanowił odnieść się do fali nienawiści, jaka wylała się na niego po opublikowaniu relacji z miejsca tragedii, oraz skomentować nagonkę i przekłamania dotyczące tamtych zdarzeń.

Zamach w Krakowie. Tomasz Organek schronił się przed strzałami w restauracji

W momencie wybuchu strzelaniny turyści oraz mieszkańcy przebywający na Rynku Głównym w Krakowie zaczęli szukać bezpieczeństwa w okolicznych sklepach, bramach i lokalach gastronomicznych. W nieodpowiednim miejscu i czasie znalazł się również Tomasz Organek, który wbiegł do jednej z restauracji, by ukryć się przed zagrożeniem. Zaledwie kilka minut po tym zdarzeniu muzyk podzielił się informacją o sytuacji w swoich mediach społecznościowych, co szybko wywołało falę internetowego hejtu.

Muzyk odpowiada na falę hejtu

Gdy pierwsze emocje po tragedii powoli opadły, artysta zdecydował się przerwać milczenie i zareagować na pełne nienawiści komentarze. Organek przyznał, że początkowo miał wątpliwości, czy powinien zabierać głos, ale ostatecznie postanowił odpowiedzieć na falę wpisów, które pojawiły się pod jego relacją z Krakowa. Muzyk podkreślił, że nie potrafi zaakceptować faktu, iż u niektórych ludzi pogarda bierze górę nad zwykłą empatią.

- Byłem tam w sobotę o 15:00. Wahałem się, czy zwracać na siebie uwagę w obliczu tragedii tak wielu osób, ale jednak muszę, bo siedzi to we mnie głęboko. Ilość obelg, która do mnie dotarła, kiedy poruszony wrzuciłem prywatną relację kilka minut po 15:00, była przytłaczająca – napisał Organek na Instagramie. - Może jestem pusty i głupi, może jestem debilem, gwiazdeczką i sk***łym padlinożercą, ale nie mogę pogodzić się z tym, że pierwszym odruchem wielu osób w obliczu takiego dramatu, zamiast odrobiny współczucia i empatii, była nienawiść i pogarda. To bardzo wiele mówi o tym, jak się na co dzień traktujemy i jak płodne jest podłoże dla przemocy fizycznej, agresji i nienawiści - dodał muzyk.

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Tomasz Organek wprost o kłamstwach

Artysta wyraził głęboki szacunek wobec pracy służb mundurowych oraz postawy przypadkowych przechodniów, którzy bezpośrednio po ataku zapewniali przerażonym osobom opiekę i bezpieczne schronienie. Jednocześnie Tomasz Organek zauważył, że wzajemna wrogość oraz zmanipulowany przekaz medialny, uderzający między innymi w działania policji, wyrządzają ogromną szkodę całemu społeczeństwu.

- Piszę o tym nie po to, żeby się nad sobą litować, pancerz mój grubszy i nieprzemakalny, ale po to, żebyśmy w odruchu jak zwykle chwilowego zjednoczenia spojrzeli na siebie z troską i odpowiedzialnością. Kłamstwa w telewizji, nagonka na polityków i policję, wzajemna atmosfera podejrzliwości i niechęci... to nie zbuduje nam społeczeństwa opartego na zaufaniu, empatii i poczuciu wspólnoty - podsumował muzyk w sieci.

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