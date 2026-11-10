Doda komentuje strzelaninę w Krakowie. Piosenkarka ostrzega przed "politycznymi gierkami"

Doda występowała w Krakowie w dniu tragedii. Gwiazda przeżywa żałobę

Doda zabrała głos w sprawie niedawnego ataku w Krakowie. Dokładnie 7 listopada artystka przebywała w tym mieście, gdzie według opublikowanych w internecie nagrań zaśpiewała na zamkniętym wydarzeniu w Tauron Arenie. Gwiazda wyszła na scenę mimo osobistej tragedii i żałoby po stracie jednego ze swoich psów. Kiedy pupil zachorował, piosenkarka zaciekle walczyła o zdrowie swojego czworonoga, jednak ostatecznie zwierzęcia nie zdołano uratować.

Wybacz mi przyjacielu , kocham cię bardziej, niż ktokolwiek mógłby pomyśleć. Do końca życia nie wybaczę sobie tego, że nie potrafiłam cię uratować jeden raz, chociaż ty uratowałeś mnie setki. Foxy najdroższy. Do zobaczenia - kochamy cię - ja i Wolfie - pisała Doda na Instagramie.

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Doda ostro o strzelaninie w Krakowie. Piosenkarka wspomina o politycznych gierkach

Zaledwie kilka dni po dramatycznych wydarzeniach w Krakowie, Doda publicznie odniosła się do całego incydentu. Artystka przekazała wyrazy głębokiego ubolewania oraz podziękowała osobom, które ruszyły na ratunek poszkodowanym i dbały o bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia. Przy tej okazji stanowczo ostrzegła swoich obserwatorów przed "wkręcaniem" się w "polityczne gierki".

Współczuję wszystkim żałoby po tej tragicznej sytuacji w Krakowie. Przyjmijcie moje szczere wyrazy współczucia i też gratulacje. Mamy wspaniałych ludzi, którzy stanęli do pomocy. Jeżeli chcecie znać moje zdanie na ten temat - nie wkręcajcie się w te polityczne gierki. Nawet tak tragiczna sytuacja, tak naprawdę losowa, przypadkowa - psychicznie chory, zaburzony chłopak strzelający do przypadkowych ludzi, jest wykorzystywana do politycznych gierek i szczucia, i hejtu - powiedziała gwiazda na InstaStory.

Marsz Ciszy w Krakowie