Kuba Badach zachwycony 17-latką w "The Voice of Poland". Doszło do spięcia ze Szpakiem

Kuba Badach zachwycony 17-letnią Kingą Wylęgły

W muzycznym show "The Voice of Poland" atmosfera staje się coraz bardziej gorąca, co jest zasługą niezwykle zdolnych wokalistów biorących udział w rywalizacji. Wśród uczestników, którzy szczególnie zapadli w pamięć jurorom, znalazła się 17-letnia Kinga Wylęgły reprezentująca drużynę Kuby Badacha. Doświadczony wokalista otwarcie wyrażał ogromny podziw dla warsztatu oraz muzycznej wiedzy nastolatki.

Kinga Wylęgły podzieliła trenerów "The Voice of Poland"

Podczas etapu "Nokaut" młoda wokalistka wzięła na warsztat słynny przebój z repertuaru Toni Braxton pod tytułem "Un-Break My Heart". Choć jej wykonanie zostało docenione, to wywołało skrajnie różne emocje na fotelach trenerskich. Pozostali jurorzy nie podzielali bezkrytycznego zachwytu jej mentora.

"Ja od Ciebie wymagam więcej" – ocenił zwięźle Michał Szpak. Całkowicie odmienne stanowisko zajął Baron, który był absolutnie pewny dalszego udziału nastolatki w muzycznym widowisku. "Uważam, że Kinga Wylęgły zostaje w programie i kropka" – argumentował muzyk.

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Spięcie Kuby Badacha i Michała Szpaka w "The Voice of Poland"

Najwięcej komplementów pod adresem nastolatki popłynęło z ust jej opiekuna. Kuba Badach zwrócił uwagę na ogromną dojrzałość muzyczną uczestniczki przy jej bardzo młodym wieku, po czym wbił drobną szpilę swoim kolegom z panelu jurorskiego. "Jak Wy mieliście 17 lat, to skakaliście z dywanu na podłogę" – rzucił żartobliwie trener.

Reakcja drugiego jurora była natychmiastowa. "Chyba mówisz o sobie, kicia" – zripostował błyskawicznie Michał Szpak. Kuba Badach nie zraził się jednak tą uwagą i w dalszym ciągu zachwalał talent swojej młodej podopiecznej. "Chciałbym wiedzieć tyle o śpiewaniu w wieku 17 lat… Ja chyba w wieku 50 lat nie wiem tyle o śpiewaniu, ile Ty wiesz w wieku lat 17" – przyznał wyraźnie poruszony muzyk.

Kiedy oglądać "Nokaut" w "The Voice of Poland"?

Najbliższa odsłona muzycznego talent show, którą widzowie zobaczą wyjątkowo w środę 11 listopada, przyniesie zmagania na etapie "Nokaut". W tej części programu każdy z jurorów musi wyłonić z siedmioosobowej grupy tylko czworo wykonawców, którzy awansują do koncertów na żywo. Przed publicznością zaprezentują się wszyscy wokaliści, którym udało się wygrać wcześniejsze starcia w "Bitwach".

Wkrótce stanie się jasne, którzy wokaliści z grupy 28 uczestników wywalczą awans do kolejnej rundy. Najnowszy odcinek programu "The Voice of Poland" zostanie wyemitowany 11 listopada o godzinie 20:30 na antenie stacji TVP2.

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