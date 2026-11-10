Ewa Drzyzga odwiedziła ofiarę krakowskiej strzelaniny. W szpitalu ledwo powstrzymywała łzy

Strzelanina w Krakowie. Ewa Drzyzga rozmawiała w szpitalu z ranną dorożkarką

W jednym ze szpitali Ewa Drzyzga spotkała się z poszkodowaną w krakowskim zamachu Agnieszką Kawalec. Choć dorożkarka cudem uniknęła śmierci, dramatyczne wydarzenia bezpowrotnie odmieniły jej los. Kobieta została postrzelona dwukrotnie. Jeden z pocisków uszkodził jej dłoń, co zakończyło się utratą palca, natomiast drugi trafił w nogę i rozszarpał mięsień. Pomimo tak dotkliwych ran rozmówczyni przyznała dziennikarce, że i tak dopisało jej ogromne szczęście.

Nie mam palca wskazującego, został amputowany. Mam pocisk w nodze wyciągnięty, mięsień tam jest rozszarpany, (...) ale i tak miałam dużo szczęścia, że żyję - mówiła dorożkarka.

Powiedziała również:

To cały czas wraca. Jutro rozmawiam z panią psycholog, przychodzi do mnie, bo jak tylko zamknę oczy, ja to widzę. To jest taka trauma, że nie wiem, kiedy to minie.

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W momencie ataku pani Agnieszka była kompletnie zdezorientowana i nie rozumiała, co się wokół niej dzieje. Zdarzenia rozgrywały się błyskawicznie, a na jej oczach na ziemię upadali kolejni postrzeleni ludzie. Dorożkarka początkowo nawet nie poczuła, że sama została dwukrotnie trafiona, a o odniesionych ranach uświadomiła ją dopiero płynąca krew. Kobieta zdołała odjechać swoim zaprzęgiem z miejsca tragedii i zatrzymała się przy kantorze. Tam pierwszej pomocy udzielili jej pracownicy punktu, po czym poszkodowaną przejęli ratownicy medyczni i przetransportowali do szpitala.

Dwie ofiary krakowskiego zamachu w jednej rodzinie. Ruszyły zbiórki pieniędzy

Podczas wizyty Ewy Drzyzgi wyszło na jaw, że w ataku ucierpiała również siostra pani Agnieszki. Druga z kobiet przebywa w innym szpitalu z raną szyi, gdzie pocisk uszkodził jej mięsień. Dramat rodziny potęguje fakt, że w placówce medycznej leży także chory na białaczkę mąż dorożkarki, a ciężar opieki nad wszystkimi spadł na ich córkę.

Bilans strzelaniny z 7 listopada jest tragiczny. Życie straciło w niej 6 osób, a 15 odniosło obrażenia, wliczając w to dwóch funkcjonariuszy policji. W internecie natychmiast ruszyły zbiórki funduszy na leczenie rannych oraz wsparcie dla bliskich zmarłych. Swój udział ma w tym Fundacja TVN, która zainicjowała akcję "Solidarni z Krakowem" i wpłaciła pół miliona złotych na rzecz rodzin zabitych oraz osób poszkodowanych. Niezależnie od tego Krzysztof Stanowski założył osobną kwestę dedykowaną rannym policjantom i ich najbliższym, na której 10 listopada widniała już kwota przekraczająca 7 milionów złotych.

Z informacji opublikowanych na instagramowym koncie programu "Dzień dobry TVN", gdzie udostępniono wywiad Ewy Drzyzgi z poszkodowaną kobietą, wynika, że internauci nieustannie wpłacają datki na powrót dorożkarki do zdrowia.

Na leczenie i rehabilitację pani Agnieszki wpłynęło już ponad 200 tys. zł! Dziękujemy za każdą pomoc. Zbiórka powstała na prośbę pani Agnieszki, jej rodziny oraz bliskich rannych dorożkarzy.