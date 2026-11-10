Ewa Drzyzga odwiedziła ofiarę krakowskiej strzelaniny. W szpitalu ledwo powstrzymywała łzy

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-11-10 11:56

Ewa Drzyzga przeprowadziła wywiad z jedną z ofiar zamachu w Krakowie. Ranna w nogę oraz rękę dorożkarka Agnieszka Kawalec straciła w trakcie ataku palec u dłoni. Relacja poszkodowanej kobiety wywołała u dziennikarki ogromne poruszenie, przez co w szpitalu z trudem panowała nad łzami.

Strzelanina w Krakowie. Ewa Drzyzga rozmawiała w szpitalu z ranną dorożkarką

W jednym ze szpitali Ewa Drzyzga spotkała się z poszkodowaną w krakowskim zamachu Agnieszką Kawalec. Choć dorożkarka cudem uniknęła śmierci, dramatyczne wydarzenia bezpowrotnie odmieniły jej los. Kobieta została postrzelona dwukrotnie. Jeden z pocisków uszkodził jej dłoń, co zakończyło się utratą palca, natomiast drugi trafił w nogę i rozszarpał mięsień. Pomimo tak dotkliwych ran rozmówczyni przyznała dziennikarce, że i tak dopisało jej ogromne szczęście.

Nie mam palca wskazującego, został amputowany. Mam pocisk w nodze wyciągnięty, mięsień tam jest rozszarpany, (...) ale i tak miałam dużo szczęścia, że żyję - mówiła dorożkarka.

Powiedziała również:

To cały czas wraca. Jutro rozmawiam z panią psycholog, przychodzi do mnie, bo jak tylko zamknę oczy, ja to widzę. To jest taka trauma, że nie wiem, kiedy to minie.
Magdalena Oksińska
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W momencie ataku pani Agnieszka była kompletnie zdezorientowana i nie rozumiała, co się wokół niej dzieje. Zdarzenia rozgrywały się błyskawicznie, a na jej oczach na ziemię upadali kolejni postrzeleni ludzie. Dorożkarka początkowo nawet nie poczuła, że sama została dwukrotnie trafiona, a o odniesionych ranach uświadomiła ją dopiero płynąca krew. Kobieta zdołała odjechać swoim zaprzęgiem z miejsca tragedii i zatrzymała się przy kantorze. Tam pierwszej pomocy udzielili jej pracownicy punktu, po czym poszkodowaną przejęli ratownicy medyczni i przetransportowali do szpitala.

Dwie ofiary krakowskiego zamachu w jednej rodzinie. Ruszyły zbiórki pieniędzy

Podczas wizyty Ewy Drzyzgi wyszło na jaw, że w ataku ucierpiała również siostra pani Agnieszki. Druga z kobiet przebywa w innym szpitalu z raną szyi, gdzie pocisk uszkodził jej mięsień. Dramat rodziny potęguje fakt, że w placówce medycznej leży także chory na białaczkę mąż dorożkarki, a ciężar opieki nad wszystkimi spadł na ich córkę.

Bilans strzelaniny z 7 listopada jest tragiczny. Życie straciło w niej 6 osób, a 15 odniosło obrażenia, wliczając w to dwóch funkcjonariuszy policji. W internecie natychmiast ruszyły zbiórki funduszy na leczenie rannych oraz wsparcie dla bliskich zmarłych. Swój udział ma w tym Fundacja TVN, która zainicjowała akcję "Solidarni z Krakowem" i wpłaciła pół miliona złotych na rzecz rodzin zabitych oraz osób poszkodowanych. Niezależnie od tego Krzysztof Stanowski założył osobną kwestę dedykowaną rannym policjantom i ich najbliższym, na której 10 listopada widniała już kwota przekraczająca 7 milionów złotych.

Z informacji opublikowanych na instagramowym koncie programu "Dzień dobry TVN", gdzie udostępniono wywiad Ewy Drzyzgi z poszkodowaną kobietą, wynika, że internauci nieustannie wpłacają datki na powrót dorożkarki do zdrowia.

Na leczenie i rehabilitację pani Agnieszki wpłynęło już ponad 200 tys. zł! Dziękujemy za każdą pomoc. Zbiórka powstała na prośbę pani Agnieszki, jej rodziny oraz bliskich rannych dorożkarzy.
Ewa Drzyzga przy łóżku rannej Agnieszki Kawalec. Na miniaturze poruszona dziennikarka. O ataku w Krakowie czytaj na Eska.
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