Tom Hanks kończy 70 lat. Ma wiele nietypowych pasji

Tom Hanks, a właściwie - Thomas Jeffrey Hanks, przyszedł na świat 9 lipca 1956 roku w kalifornijskim mieście Concord. Ma troje rodzeństwa i choć w dzieciństwie z wielkim zamiłowaniem trenował baseball i judo, szybko zaczął też interesować się aktorstwem. Dziś jest legendą i światowym autorytetem w tej dziedzinie, choć nie każdy wie, że za kulisami Tom Hanks to niezwykle ciekawa, nietuzinkowa postać.

Tom Hanks kończy 70 lat. Wybitny aktor ma wiele osiągnięć

Świętujący 70. urodziny gwiazdor amerykańskiego kina cieszy się bardzo bogatym doświadczeniem zawodowym. Mimo słynnych ról nie ukrywa, że zdarzyło mu się także odrzucić wiele propozycji do filmów, które później osiągały spektakularne sukcesy. Sam jednak legitymuje się wyjątkowym osiągnięciem: w ponad 90-letniej historii Nagród Akademii jest on jednym z dwóch aktorów, którzy odebrali Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego dwa razy z rzędu. Tom Hanks zgarnął statuetkę za "Filadelfię" (1993) i "Forest Gumpa" (1994). Warto też dodać, że zdarzyła mu się solidna wpadka: Złota Malina dla najgorszego aktora w roku 2022, za film "Elvis".

QUIZ. Gwiazdy Hollywood! Pokazujemy zdjęcie, a ty wskazujesz, w którym filmie grał Pytanie 1 z 10 W których z tych filmów zagrał aktor ze zdjęcia? "Space Jam" "Biali nie potrafią skakać" "Gra o honor" Następne pytanie

Dostał fiata od Polaków, kolekcjonuje maszyny do pisania. Tom Hanks to bardzo barwna postać

Poza kinowym dorobkiem Tom Hanks jest postacią godną uwagi ze względu na życie osobiste i rozmaite anegdoty związane z jego pasjami. Na pewno wielu fanów pamięta moment, w którym aktor wrzucił do mediów społecznościowych zdjęcie z kultowym "maluchem", a wkrótce... sam otrzymał w podarunku od Polaków odrestaurowany model Fiata 126p. W podziękowaniu przekazał na aukcję Syrenę 105 - środki trafiły na poczet jednego ze szpitali. To jednak nie symbol PRL-owskiej motoryzacji jest jego najbardziej nietypową własnością. Tom Hanks posiada obszerną kolekcję... maszyn do pisania. Choć prywatnie słucha rocka, sam potrafi grać na skrzypcach, czego nauczył się specjalnie na potrzeby roli filmowej.

Jest krewnym Lincolna, dla żony zmienił wyznanie. W wolnych chwilach patrzy w gwiazdy

Również życie prywatne aktora to historia godna filmu. Jak się okazało, Tom Hanks jest dalekim krewnym jednego z najbardziej znanych prezydentów USA: jego pradziadek należał do rodziny Abrahama Lincolna. Po rozwodzie z pierwszą żoną aktor związał się z koleżanką po fachu, Ritą Wilson. Z uwagi na jej greckie pochodzenie zdecydował się na zmianę wyznania. Choć dorastał jako katolik, w czasie młodzieńczego odkrywania własnej tożsamości dołączył do kościoła Pierwszego Przymierza, aż wreszcie dla ukochanej żony przeszedł na grecką ortodoksję. Poza muzyką, sportem, literaturą piękną czy kinem - wielką pasją Toma Hanksa jest także astronomia.

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