Zmieszaj z wodą i podlewaj zamiokulkasa. Dzięki temu wypuści gąszcz nowych pędów

Zamiokulkas, znany z bezproblemowej pielęgnacji, potrafi nagle zaskoczyć zastojem we wzroście i brakiem nowych liści.

Nie musisz sięgać po drogie specyfiki; istnieje prosty, domowy sposób na pobudzenie rośliny do bujnego wzrostu, wykorzystujący składnik z twojej kuchni.

Odkryj, jak w zaledwie kilka chwil przygotować tę odżywkę i spraw, by twój zamiokulkas znów zachwycał intensywną zielenią i spektakularnym wyglądem.

Aby zamiokulkas zachował zdrowy wygląd, warto zapewnić mu jasne, rozproszone światło lub półcień oraz przepuszczalne podłoże. Roślina dobrze znosi okresowe przesuszenie, dlatego należy podlewać ją dopiero wtedy, gdy ziemia w doniczce wyraźnie przeschnie. Nadmiar wody jest dla niej znacznie groźniejszy niż krótkotrwała susza i może prowadzić do gnicia korzeni. Jeśli nasza roślina chwilowo przestała wypuszczać nowe liście, lub jeśli chcemy, aby zamiokulkas wypuścił ich jeszcze więcej, nowych, pięknych i zielonych liści, warto również pamiętać o jego nawożeniu. Nie trzeba sięgać po specyfiki ze sklepu dla ogrodników, odżywkę można przygotować samodzielnie w domu z łatwo dostępnego produktu, który z pewnością masz w kuchennej szafce.

Kwiaty doniczkowe - Anturium

Zmieszaj z wodą i podlewaj zamiokulkasa, a zachwyci bujnymi liśćmi

Do przygotowania odżywki potrzebujesz jedynie dwóch składników - żelatyny oraz gorącej wody do jej rozpuszczenia. Aby przygotować odżywkę, wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę żelatyny w 1 litrze gorącej wody, a następnie pozostawić roztwór do całkowitego ostygnięcia. Tak przygotowanym nawozem podlewaj zamiokulkasa raz na dwa tygodnie. Żelatyna dostarcza roślinie cennych aminokwasów, które wspierają jej rozwój. Dzięki tej domowej miksturze, która ją wzmocni, zamiokulkas odwdzięczy się pięknymi, zdrowymi i nowymi liśćmi.

Choć domowe nawozy mogą stanowić ciekawe uzupełnienie pielęgnacji, warto stosować je z umiarem. Regularne podlewanie, odpowiednie stanowisko i właściwe podłoże pozostają podstawą zdrowego wzrostu zamiokulkasa przez cały rok.

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