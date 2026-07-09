To imię było hitem PRL-u. W 2025 roku otrzymało je zaledwie 10 chłopców

Obserwujemy powrót do łask tradycyjnych imion, lecz nie wszystkie dawne formy odzyskują popularność, a jedna z nich zaskakuje brakiem nadań.

To imię, oznaczające "odważnego wojownika" i mające bogatą historię, kiedyś cieszyło się uznaniem, jednak jego popularność drastycznie spadła.

Ta męska forma w ubiegłym roku została w ubiegłym roku wybrana zaledwie dla garstki noworodków.

Rejestr danych PESEL jednoznacznie wskazuje, iż zarówno wśród imion żeńskich, jak i męskich w Polsce prym wiodą formy klasyczne. Na pierwszym miejscu wśród imion męskich od lat króluje Piotr, tuż za nim plasuje się Krzysztof, a na 3. miejscu plasuje się Jan. Zgoła inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku imienia Gerard.

Gerard - pochodzenie i znaczenie imienia

Gerard to imię germańskim pochodzeniu, które od wieków cieszy się uznaniem w wielu krajach Europy. Powstało z połączenia dwóch starogermańskich członów: ger oznaczającego "włócznię" oraz hard oznaczającego "silny", "odważny" lub "twardy". W dosłownym tłumaczeniu imię Gerard można więc interpretować jako "silny włócznią", "odważny wojownik" lub "ten, który dzielnie włada włócznią".

Osoby noszące to imię często kojarzone są z takimi cechami jak odpowiedzialność, wytrwałość, lojalność oraz zdecydowanie. Gerard uchodzi za człowieka ambitnego, opanowanego i konsekwentnie dążącego do wyznaczonych celów. Choć znaczenie imienia ma przede wszystkim charakter symboliczny, od wieków przypisuje się mu cechy przywódcze i odwagę.

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Popularność imienia Gerard w Polsce

W Polsce imię Gerard zyskało największą popularność w drugiej połowie XX wieku, szczególnie na Śląsku, gdzie było nadawane wyjątkowo często. W ostatnich latach należy do imion rzadziej wybieranych przez rodziców, jednak nadal można je spotkać, zwłaszcza w starszych pokoleniach. Według rejestru danych PESEL w Polsce obecnie żyje 9185 mężczyzn noszących to imię jako pierwsze, co plasuje je na 182. pozycji wśród najpopularniejszych form męskich w kraju. W 2025 roku otrzymało je zaledwie 10 chłopców, a największą liczbę nadań w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w 2019 roku, wówczas imię to wybrano dla 22 nowo narodzonych chłopców.

Imię Gerard występuje również w wielu innych krajach, między innymi w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Belgii oraz Holandii. Do najbardziej znanych osób noszących to imię należy piłkarz Gerard Piqué, który przyczynił się do rozpoznawalności tego imienia na całym świecie.

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