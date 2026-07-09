Tajemnicza śmierć influencera w Bangkoku. Świadkowie opisują wstrząsające chwile przed tragedią

Okoliczności śmierci Connora Murphy'ego. Nikt nie spodziewał się tego dramatu

Nagłe odejście amerykańskiego youtubera wywołało szok w środowisku internetowym. Connor Murphy od dawna należał do najbardziej znanych twórców branży fitness. Zasłynął dzięki licznym filmom instruktażowym, materiałom motywacyjnym oraz spektakularnym przemianom fizycznym. Nikt nie przewidział, że jego podróż do Azji zakończy się w tak tragiczny sposób. Zdarzenie miało miejsce 7 lipca 2026 roku na jednym z luksusowych osiedli w okolicach Bangkoku. Policja interweniowała na prośbę lokalnych mieszkańców, którzy zauważyli nietypowe zachowanie 32-letniego obywatela USA.

Zobacz też: Nie żyje Leszek Mądzik. Wielki artysta odszedł w wieku 80 lat

Sonda Czy wierzysz w życie po śmierci? Tak, wierzę, że śmierć nie jest końcem Nie, podchodzę do tego sceptycznie Nie wiem, ale takie historie dają do myślenia Wierzę w Boga, ale ostrożnie podchodzę do relacji NDE

Mrożące krew w żyłach doniesienia z Tajlandii. Nie żyje popularny trener fitness Connor Murphy

Z informacji przekazanych przez osoby będące na miejscu zdarzenia wynika, że amerykański influencer tuż przed śmiercią zachowywał się bardzo nerwowo. Obserwatorzy relacjonowali, że mężczyzna głośno krzyczał, wykonywał nieskoordynowane ruchy i przyciągał spojrzenia przypadkowych osób. Nagle ruszył w stronę pobliskiego jeziora. Wskoczył do wody i po krótkiej chwili zniknął pod powierzchnią.

Od razu po zdarzeniu przystąpiono do poszukiwań. Nurkowie zlokalizowali ciało poszkodowanego po około 30 minutach od wezwania służb. Znajdowało się kilkanaście metrów od brzegu, na bardzo dużej głębokości. Niestety, mimo błyskawicznej reakcji zespołu ratunkowego, nie udało się uratować życia youtubera.

Funkcjonariusze policji badający to zdarzenie poinformowali, że podczas wstępnego dochodzenia nie odkryto żadnych dowodów na to, by ktoś inny mógł przyczynić się do tego dramatu. Wyniki autopsji i dodatkowych badań toksykologicznych mają odpowiedzieć na pytanie, co bezpośrednio doprowadziło do śmierci 32-latka.

Głos w tej tragicznej sprawie zabrała również partnerka zmarłego youtubera. Kobieta wyznała, że zachowanie Amerykanina przed wypadkiem było dla niej kompletnym szokiem. Stanowczo zaprzeczyła, by kiedykolwiek podejrzewała go o zażywanie narkotyków lub przejawianie podobnie niepokojących zachowań.

Urodzony w Teksasie Connor Murphy zdobył sławę dzięki tworzeniu filmów na platformie YouTube, gdzie na przestrzeni lat zgromadził ponad dwumilionową widownię.

Zobacz też: Nie żyje znana influencerka. Została znaleziona martwa w samochodzie