MŚ 2026. Hiszpania i Belgia zmierzą się w ćwierćfinale

Historia spotkań obu drużyn

Będzie to trzecie spotkanie obu reprezentacji w historii mistrzostw świata. W 1986 roku w Meksyku również zagrały w ćwierćfinale, gdzie po dogrywce utrzymywał się remis 1:1, a w rzutach karnych lepsi okazali się Belgowie (5-4). Cztery lata później, we Włoszech, Hiszpania wygrała w fazie grupowej 2:1.

Ogólny bilans to 22 mecze: 12 zwycięstw Hiszpanii, 5 Belgii i 5 remisów. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego wygrał pięć ostatnich spotkań, a ostatnie bezpośrednie starcie odbyło się we wrześniu 2016 roku i zakończyło wynikiem 2:0 dla Hiszpanii.

Rekordy i statystyki faworytów

Hiszpania po raz ostatni przegrała w marcu 2023 roku w meczu z Kolumbią. Od tamtej pory utrzymuje serię 35 spotkań bez porażki. Turniej zaczęli od remisu z Republiką Zielonego Przylądka, ale potem wygrali cztery kolejne mecze.

Bramkarz Unai Simon ma na swoim koncie 609 minut bez wpuszczonego gola na mistrzostwach świata. Hiszpania jest pierwszą drużyną, która zachowała czyste konto w sześciu kolejnych spotkaniach na mundialach, licząc od turnieju w Katarze w 2022 roku.

Naszym celem jest nie tylko awans do półfinału. Chcemy wygrać mundial, a pierwszym krokiem będzie mecz z Belgią

Belgijska droga do ćwierćfinału

Belgowie mieli znacznie trudniejszą drogę. W fazie grupowej zremisowali z Egiptem i Iranem, a wygrali tylko z Nową Zelandią. W 1/16 finału potrzebowali dogrywki, by wyeliminować Senegal 3:2, mimo że do 86. minuty przegrywali 0:2. W 1/8 finału pokonali USA 4:1.

Thibaut Courtois, bramkarz Belgii, doskonale zna hiszpański futbol, występując obecnie w Realu Madryt. Będzie to jego 21. występ na mistrzostwach świata.

Mieszkam w Hiszpanii w sumie 11 lat, to oczywiście długi czas. Życie płynie tam nieco wolniej, a pogoda jest lepsza. Ale ostatecznie pozostaję Belgiem. Hiszpania to jednak mój drugi dom i prawdopodobnie będę tam mieszkał po zakończeniu kariery. Mam też dwójkę dzieci, które z natury są bardziej Hiszpanami niż Belgami, ale koniec końców ten mecz będzie należał do Belgii

Sytuacja kadrowa i miejsce rozgrywek

Hiszpanie przystąpią do meczu w pełnym składzie, bez kontuzji. Z kolei w drużynie Belgii zabraknie Amadou Onany, który w poprzednim meczu zerwał więzadła krzyżowe. Hiszpania ma w dorobku tytuł z 2010 roku, podczas gdy najlepszym wynikiem Belgii jest trzecie miejsce z 2018 roku.

Mecz rozpocznie się w piątek o godzinie 21 w Inglewood koło Los Angeles. Sędzią spotkania będzie Anglik Michael Oliver. Zwycięzca zagra w półfinale z triumfatorem czwartkowego meczu Francja – Maroko.