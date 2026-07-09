Polka zachwyca w brytyjskim "Love Island". Weszła z przytupem, ale i wywołała kontrowersje

"Love Island" - co to za format?

"Love Island" to brytyjski format randkowego reality show stworzony przez ITV Studios, który stał się globalnym fenomenem telewizyjnym i doczekał ponad dwudziestu lokalnych edycji na całym świecie. Główną osią programu jest grupa atrakcyjnych singli, nazywanych "Islanderami", która zamieszkuje luksusową, odciętą od świata willę w egzotycznym kurorcie. Ich nadrzędnym celem jest przetrwanie w programie, co wymaga regularnego łączenia się w pary na podstawie wzajemnego zauroczenia, przyjaźni lub strategii. Osoby, które po ceremonii przeparowania ("re-coupling") pozostają samotne, są natychmiast eliminowane.

Do willi systematycznie wchodzą nowi uczestnicy, burząc dotychczasowy ład i wystawiając zbudowane relacje na próbę, czemu służą też liczne testy, zadania oraz kultowy formatowy element "Casa Amor". O losie mieszkańców decydują także widzowie za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej, a finałowa, najpopularniejsza para otrzymuje wysoką nagrodę pieniężną.

Polska wersja formatu pod nazwą "Love Island. Wyspa miłości" zadebiutowała w 2019 roku i doczekała się już dziewięciu edycji prowadzonych przez Karolinę Gilon. Obecnie stacja nie komentuje, czy program powróci. Fakt utrudni na pewno nieprzedłużenie współpracy z Karoliny Gilon z Polsatem.

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Julia Majchrzak podbija brytyjskie "Love Island"

"Love Island" to format, który ma ogromną popularność w krajach anglojęzycznych. Szczególnie Amerykanie i Brytyjczycy z zaciekawieniem śledzą nie tylko sam program, ale również losy uczestników. Ci, szczególnie w USA robią potem spore kariery jako influencerzy i są zapraszani do innych reality show, nawet do "The Traitors".

Brytyjska edycja show wywołała ogromne zainteresowanie wśród polskich widzów przez udział przepięknej Polki - Julii Majchrzak. Dziewczyna ma 26 lat i od wielu lat mieszka w Londynie. Nie ukrywa jednak swojego pochodzenia. Pracuje obecnie w ubezpieczeniach.

Julia pojawiła się w programie w tzw. Casa Amore. Choć początkowo, na samą prośbę, chciała Seana (myślał o sprawdzeniu swojej lojalności względem partnerki Loli), dziewczyna ostatecznie skierowała się ku Lorenzo. To z nim obecnie tworzy parę.

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Mało kto się spodziewał, że piękna Polka wywoła tak ogromne kontrowersje wśród uczestników, ale jednocześnie dostanie wsparcie fanów. Gdy dziewczyna dołączyła do stałej ekipy z programu, pozostałe koleżanki nie ukrywały swojej irytacji.

- Jesteś tutaj tylko dla popularności - zarzuciła jedna z nich.

Inne atakowały Julkę za jej bezpośredniość i szczerość. Według nich wiele zachowań Polki miało nie być na miejscu, a niektóre rzeczy miały być rzekomym kłamstwem. Internauci zauważają, że Julia jest wręcz gnębiona i prześladowana przez Lolę, która spotyka się z wcześniej wymienionym Seanem.

- Byłabym wdzięczna, gdybyś pozwoliła mi mówić. Gdybyś wysłuchała, co mam do powiedzenia - mówiła Julia.

Internauci są zaniepokojeni sytuacją w willi. Według nich Lola wpadła w obsesję na punkcie Julii, a produkcja na to nie reaguje. Boją się, że dojdzie do jeszcze większego prześladowania obecnej partnerki Lorenzo.