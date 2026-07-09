Masz problem z kretem? Zastosuj ten trik z folią, a stworzenie szybko opuści działkę

Folia aluminiowa kontra kret. Zgnieć i wsuń do kopca, by przepędzić zwierzę

Mimo że krety podlegają ochronie, ich obecność często oznacza zrujnowany ogród. Dlatego warto stosować skuteczne, ale humanitarne metody odstraszania.

Wypróbuj nietypowy patent, który zmusi zwierzę do opuszczenia Twojego terenu.

Odkryj również naturalne bariery z roślin, aby na dobre pożegnać się z niechcianymi kopcami.

Krety dość często odwiedzają nasze posesje. Choć wyglądają sympatycznie, ich działalność może przynieść spore szkody. Zwierzę to żywi się głównie dżdżownicami, więc samo w sobie nie zjada roślin. Szkody powstają jednak, gdy podczas kopania korytarzy uszkadzane są korzenie. Pojawiające się kopce psują wygląd trawników i rabat. Ze względu na przepisy o częściowej ochronie, zwalczanie musi odbywać się w sposób, który nie rani zwierzęcia.

Pozbycie się kreta często bywa problematyczne, ponieważ wykazuje on dużą odporność na różnego rodzaju metody odstraszania. Widok kopców najczęściej sugeruje, że na naszym terenie zamieszkał jeden osobnik – te zwierzęta wolą samotność. Taki nieproszony gość może przebywać na posesji nawet do czterech lat, co odpowiada średniej długości jego życia. Wśród polecanych sposobów na wypędzenie kreta wymienia się wkładanie do jego korytarzy psiej czy kociej sierści. Skuteczne bywa również zastosowanie czosnku – intensywny zapach ugotowanych ząbków wlany do kopców działa na zwierzę zniechęcająco.

Ciekawym i prostym trikiem jest wykorzystanie folii aluminiowej. Kawałki tego materiału należy uformować w małe kulki i umieścić je we wnętrzu kreciego tunelu. Warto zastosować kilka takich kulek na jedno wejście. Obecność folii w ziemi powoduje powstawanie delikatnych drgań, których krety instynktownie unikają. Uznając dany obszar za niebezpieczny, przenoszą się w inne miejsce.

Rośliny, których kret unika. Posadź je, by stworzyć naturalną barierę

Niektóre gatunki roślin wydzielają zapachy bardzo nielubiane przez te podziemne stworzenia. Należą do nich między innymi szachownica cesarska, bazylia czy różne odmiany czosnku. Związki eteryczne zawarte w liściach i cebulach tych roślin silnie drażnią węch kretów. Posadzenie ich wokół grządek lub na trawniku tworzy naturalny płot zapachowy, który zniechęci szkodnika do wizyt.

Inną opcją są rącznik pospolity oraz wilczomlecz, jednak tu trzeba uważać. Rącznik jest bardzo trujący, a zawarta w nasionach rycyna stwarza zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Podobnie wilczomlecz, którego sok mleczny może podrażnić skórę. Z tego powodu wszelkie prace przy tych roślinach należy wykonywać w rękawiczkach, sadząc je z daleka od miejsc, w których przebywają dzieci czy domowe pupile.

Z kolei aksamitka to roślina o podwójnym działaniu. Oprócz tego, że jej zapach odstrasza, dodatkowo zwalcza nicienie obecne w ziemi, którymi krety lubią się żywić. Stosowanie aksamitki poprawia stan gleby i chroni sąsiadujące uprawy. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, eksperci radzą łączyć różne gatunki roślin odstraszających, co zapewni ciągły i silny zapach.