Elegancki Maciej Musiał nadaje ze szczytu NATO. "Kto wpuścił Tomeczka z Rodzinki?"

Szczyt NATO w Ankarze zgromadził głowy państw i rządów państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, aby omówić najpilniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem globalnym, strategiami obronnymi oraz wyzwaniami geopolitycznymi. Spotkania na tak wysokim szczeblu są tradycyjnie zarezerwowane dla politycznych i wojskowych decydentów, ale tym razem w części wydarzeń wzięli też udział uczestnicy projektu "Protect the Future", a wśród nich - polski aktor Maciej Musiał.

Maciej Musiał na szczycie NATO. Tomek Boski z "Rodzinki.pl" w pierwszym rzędzie?

Na przestrzeni lat młody aktor zyskał sympatię i uznanie widzów nie tylko talentem, ale też działalnością społeczną i dobroczynną. Cała Polska mówiła chociażby o charytatywnej licytacji, w której Maciej Musiał zaoferował posprzątanie mieszkania przy dźwiękach piosenki "Explosion". Ostatnio aktor znowu zaskoczył, nadając prosto ze szczytu NATO w Ankarze, gdzie pojechał w ramach projektu "Protect the Future". W swoich mediach społecznościowych zamieścił serię fotek i filmików prosto ze spotkania przywódców państw sojuszu, m.in. z momentu wykonania tradycyjnego zdjęcia grupowego polityków. Wszystko znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Aktor wprost: "powinniśmy wierzyć w siłę NATO"

Po powrocie ze szczytu Musiał postanowił zabrać głos i szerzej opowiedzieć o wydarzeniu. Jak czytamy w instagramowym wpisie aktora, ma on wiele przemyśleń związanych z sytuacją międzynarodową.

"Właśnie zakończył się szczyt NATO w Ankarze. Byłem tam na zaproszenie NATO w ramach kontynuacji projektu Protect the Future, który realizuję od 2023 roku. [...] I chyba najważniejszy wniosek - coraz wyraźniej widać, że przyszłość NATO to też silny europejski filar, a nie tylko więź transatlantycka. Podsumowując – uważam, że powinniśmy wierzyć w siłę NATO i wspólnie wzmacniać Sojusz. Jednocześnie warto rozwijać regionalną współpracę obronną z państwami Europy i Skandynawii oraz wspierać i doceniać wszystkich, którzy pracują na rzecz bezpieczeństwa naszego państwa. Dzięki za uwagę. A teraz wracam do bycia lowkey Tomeczkiem z Rodzinki" - napisał Maciej Musiał.

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