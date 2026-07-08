Legenda Eurowizji walczy o życie. Ceniony muzyk jest w śpiączce

Niemcy tylko dwukrotnie sięgnęły po zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji. Pierwszej wygranej dokonała w 1982 roku młodziutka wokalistka Nicole, której wielki przebój napisał prawdziwy weteran konkursu. Na przestrzeni pięciu dekad Ralph Siegel napisał piosenki dla pięciu różnych krajów, stając się swoistą ikoną Eurowizji. Niestety, społeczność fanów konkursu obiegła smutna wiadomość o kiepskim stanie jego zdrowia.

Ralph Siegel w śpiączce. 80-letni artysta przechodzi ciężką chorobę

Urodzony we wrześniu 1945 roku artysta talent muzyczny odziedziczył po ojcu, również Ralphie, który skomponował niemiecki utwór na drugą edycję Eurowizji w 1957 roku. Dwie dekady później sam zadebiutował w konkursie jako twórca piosenki. Dziś jest jego prawdziwą ikoną.

Jak podała niemiecka prasa, stan zdrowia legendy Eurowizji pogorszył się ostatnio w Hiszpanii, gdzie Ralph Siegel zamieszkał ze swoją sporo młodszą, 43-letnią żoną. Kobieta postanowiła o pilnym transporcie ukochanego do Monachium, gdzie lekarze w jednym ze szpitali rozpoczęli leczenie ciężkiego zapalenia płuc. Jak potwierdzili bliscy kompozytora magazynowi "tz", został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej, by ułatwić organizmowi powrót do sił. Stan Siegela jest jednak bardzo poważny. Co więcej, w przeszłości kompozytor czterokrotnie pomyślnie przeszedł leczenie nowotworu.

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Weteran Eurowizji napisał dla pięciu krajów. Raz udało mu się wygrać

W latach 1976-2017 Ralph Siegel pojawił się w Konkursie Piosenki Eurowizji jako twórca ponad dwudziestu uczestniczących utworów. Reprezentowały one pięć różnych krajów - przede wszystkim Niemcy i San Marino. To właśnie jego kompozycje zapewniły RFN wielkie sukcesy na Eurowizji w latach 80. - wówczas kraj wygrał dzięki Nicole z piosenką "Ein bißchen Frieden" (znaną w Polsce jako "Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca") oraz czterokrotnie zajął drugie miejsce. Siegel stał też za światowym sukcesem formacji Dschnighis Khan w 1979 roku.

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