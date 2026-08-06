Ekstraklasa. Lider zagra w Kielcach. 3. kolejka uszczuplona o dwa mecze

Legia jedzie do Kielc

Zgodnie z planem w najbliższej 3. kolejce Ekstraklasy odbędzie się jedynie siedem z dziewięciu spotkań. Z powodu udziału w kwalifikacjach Ligi Konferencji mecze GKS Katowice z Wieczystą Kraków i Rakowa Częstochowa z KGHM Zagłębiem Lubin zostały przełożone na inne terminy. W poprzedniej serii gier z tego samego prawa skorzystał Górnik Zabrze.

Dzięki przełożonemu meczowi 2. kolejki Korona po raz drugi w tym sezonie wybiegnie na murawę dopiero w sobotę. Kielczanie, po znacznych wzmocnieniach przed sezonem, zmierzą się z liderem tabeli – Legią Warszawa. Gospodarze przegrali pierwszy mecz z Jagiellonią Białystok 0:1 i teraz będą chcieli zdobyć pierwsze punkty w sezonie.

Jagiellonia zmierzy się z Widzewem

Poprzeczka dla kieleckiej Korony zawieszona jest jednak bardzo wysoko. Legia wygrała dwa pierwsze ligowe mecze, podobnie jak Jagiellonia. Ostatnie ligowe zwycięstwo kielczan nad Legią u siebie miało miejsce w listopadzie 2017 roku. Warszawski zespół na pewno zechce utrzymać pozycję lidera Ekstraklasy.

W niedzielę Jagiellonia Białystok powalczy na własnym boisku o trzecie zwycięstwo z rzędu. Rywalem gospodarzy będzie Widzew Łódź. Wyniki Jagiellonii są dotąd zdecydowanie lepsze niż rezultaty drużyny z Łodzi, a ewentualny brak zwycięstwa Widzewa może wywołać niepokój w zarządzie tego klubu.

Co jeszcze przyniesie 3. kolejka?

Dodatkowym elementem rywalizacji pomiędzy Jagiellonią a Widzewem jest Łukasz Masłowski. Zbudował on obecną siłę zespołu z Białegostoku jako dyrektor sportowy, a teraz przenosi się do Łodzi. Z kolei na początek kolejki zobaczymy starcie Wisły Kraków i Wisły Płock. Krakowianie najpierw wygrali, a potem zanotowali przegraną 3:4 z Piastem Gliwice.

W nadchodzącej kolejce zagra także beniaminek – Motor Lublin zagra na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Trener Motoru, Mariusz Misiura, to szczecinianin, dla którego będzie to szczególny powrót. Lech Poznań zmierzy się w niedzielę z Piastem Gliwice, a Górnik zagra na wyjeździe z Radomiakiem.