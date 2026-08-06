Linkin Park z niespodziankami dla fanów! Dokument o reaktywacji i nowy album - co już wiadomo?

Zespół Linkin Park większości słuchaczy i słuchaczek od razu skojarzy się z osobą Chestera Benningtona. To właśnie jego głos, w połączeniu z niezwykle charakterystycznym brzmieniem, w dużej mierze przyczynił się do rozpoznawalności formacji. Ta działała z Chesterem w składzie do 2017 roku, kiedy to doszło do tragicznego zdarzenia.

Niemal dekadę temu, 20 lipca 2017 roku, cały świat obiegła szokująca informacja o śmierci frontmana Linkin Park. Chester Bennington targnął się na swoje życie w wieku 41 lat. Choć wydawało się, że w obliczu tego zdarzenia zespół zakończy działalność, to tak się nie stało.

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Grupa dość długo, gdyż aż do jesieni 2024 roku czekała z decyzją o reaktywacji. Ta została ogłoszona oficjalnie, po miesiącach spekulacji, we wrześniu niemal dwa lata temu. To wtedy Linkin Park zapowiedzieli nie tylko swój powrót, ale przedstawili również nowy skład, a w szczególności wokalistkę Emily Armstrong, która zaśpiewała na wciąż najnowszej płycie formacji, From Zero. Choć początkowo reakcje na ten krok w historii Linkin Park spotkał się z mieszanymi reakcjami, wystarczyło kilka koncertów, aby stało się jasne, że w tym całym szaleństwie naprawdę jest metoda.

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Już jakiś czas temu formacja ogłosiła, że opowie nieco szerzej o swojej reaktywacji i wszystkim tym, co wydarzyło się już po niej, w filmie dokumentalnym. Wiadomo już oficjalnie, że produkcja zatytułowana jest Unshatter, za jej reżyserię odpowiada Joe Hahn, muzyk Linkin Park, a będzie ona miała swoją premierę w kinach na całym świecie już 30 września. Na ten moment nie ma informacji o planowanych pokazach filmu w Polsce.

Dokument to jednak nie wszystko! Jego premierze towarzyszyć będzie wydanie nowej płyty kapeli. Mowa o wydawnictwie live, zatytułowanym Unshatter (Live In Sao Paulo). Ukaże się ono jeszcze przed filmem, 25 września. Na krążek złożą się wersje koncertowe najbardziej znanych utworów Linkin Park oraz kawałki z najnowszego From Zero. Całość promuje wykon live kultowego Somewhere I Belong.

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