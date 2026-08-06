Stelios Andreou opuszcza Widzew Łódź. Gdzie zagra obrońca?

Wypożyczenie do portugalskiego Estoril Praia

Łódzki klub wydał oficjalny komunikat w sprawie przyszłości swojego zawodnika. Cypryjski obrońca przeniósł się do zespołu Estoril Praia na zasadzie wypożyczenia. Umowa podpisana przez obie strony ma obowiązywać do zakończenia trwających obecnie rozgrywek ligowych.

Portugalska drużyna zagwarantowała sobie w umowie niezwykle istotną klauzulę. Estoril Praia posiada możliwość ostatecznego wykupienia 24-letniego piłkarza po wygaśnięciu okresu wypożyczenia. Daje to cypryjskiemu defensorowi szansę na dłuższą karierę na Półwyspie Iberyjskim.

Jak wyglądał bilans obrońcy w Ekstraklasie?

Stelios Andreou dołączył do drużyny z województwa łódzkiego w ubiegłym roku. W barwach Widzewa rozegrał łącznie 18 spotkań w Ekstraklasie oraz zanotował cztery występy w rywalizacji o Puchar Polski. Jego początki zapowiadały się obiecująco, jednak z czasem sytuacja uległa zmianie.

W obecnym sezonie sytuacja kadrowa cypryjskiego defensora drastycznie się pogorszyła. Reprezentant kraju nie pojawił się na boisku w żadnym oficjalnym meczu od momentu rozpoczęcia nowej kampanii. Zmiana klubowego otoczenia ma pomóc mu w szybkim powrocie do regularnych występów.