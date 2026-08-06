Robert Lewandowski i jego nowe piłkarskie życie w Chicago Fire. Kiedy mecze?

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-08-06 14:31

Robert Lewandowski rozpoczął swoją przygodę ze Stanami Zjednoczonymi. Ma już za sobą debiut i pierwsze trafienia w barwach Chicago Fire. Jak prezentuje się terminarz spotkań polskiego napastnika w MLS? Warto zapisać te daty w kalendarzu.

Robert Lewandowski w czerwonej koszulce Chicago Fire na boisku. O meczach Polaka w MLS przeczytasz na Eska.
Autor: Lev Radin / Shutterstock/ East News

Nowy etap w karierze Roberta Lewandowskiego

Kapitan naszej reprezentacji przeniósł się do Major League Soccer po czterech latach występów w Barcelonie. Został tym samym zawodnikiem klubu Chicago Fire. Kontrakt polskiego napastnika ma obowiązywać do 2028 roku, a nieoficjalne informacje mówią o rocznych zarobkach rzędu 16 milionów dolarów. Do tej kwoty dochodzą premie i wpływy marketingowe. Więcej w całej lidze zarabia podobno tylko Leo Messi, grający dla Interu Miami.

Zasady rozgrywek MLS

Transfer Polaka został ogłoszony w przerwie sezonu MLS, spowodowanej mistrzostwami świata (pomiędzy meczami Brazylii z Japonią oraz Niemiec z Paragwajem). System rozgrywek za oceanem różni się od europejskiego. Sezon zasadniczy liczy 34 kolejki i kończy się 7 listopada. Następnie od 18 listopada startuje faza play-off, która wyłoni mistrza. Finałowy mecz MLS Cup odbędzie się 18 grudnia.

Walka o awans w Konferencji Wschodniej

Ekipa Chicago Fire gra w Konferencji Wschodniej. Bezpośredni awans do pierwszej rundy play-off zdobywa siedem najlepszych drużyn z tabeli. Z kolei zespoły z ósmego i dziewiątego miejsca zmierzą się w dodatkowym barażu o ostatnie wolne miejsce w fazie pucharowej.

Wielki jacht Roberta Lewandowskiego

Kiedy gra Chicago Fire z Lewandowskim? Terminarz meczów

  • Leagues Cup, 7 sierpnia (piątek): Chicago Fire – Necaxa (godz. 2:30)
  • Leagues Cup, 10 sierpnia (poniedziałek): Chicago Fire – Santos Laguna (godz. 2:00)
  • Leagues Cup, 14 sierpnia (piątek): Cruz Azul – Chicago Fire (godz. 3:00)
  • MLS, 17 sierpnia (poniedziałek): Chicago Fire – Portland (godz. 0:00)
  • MLS, 20 sierpnia (czwartek): Orlando City – Chicago Fire (godz. 1:30)
  • MLS, 23 sierpnia (niedziela): New York Red Bulls – Chicago Fire (godz. 1:30)
  • MLS, 29 sierpnia (sobota): Seattle Sounders – Chicago Fire (godz. 22:30)
  • MLS, 6 września (niedziela): Toronto FC – Chicago Fire (godz. 1:30)
  • MLS, 10 września (czwartek): Chicago Fire – Inter Miami (godz. 2:30)
  • MLS, 13 września: Chicago Fire – New England Revolution (godz. 23:30)
  • MLS, 20 września (niedziela): Nashville – Chicago Fire (godz. 3:30)
  • MLS, 27 września (niedziela): Charlotte – Chicago Fire (godz. 1:30)
  • MLS, 7 października (środa): Chicago Fire – Vancouver Whitecaps (godz. 2:30)
  • MLS, 10 października (sobota): Chicago Fire – New York City (godz. 20:30)
  • MLS, 15 października (czwartek): Chicago Fire – Philadelphia Union (godz. 2:30)
  • MLS, 18 października (niedziela): New England Revolution – Chicago Fire (godz. 1:30)
  • MLS, 25 października (niedziela): Atlanta United – Chicago Fire (godz. 1:30)
  • MLS, 29 października (czwartek): Chicago Fire – Orlando City (godz. 1:30)
  • MLS, 1 listopada (niedziela): Colorado Rapids – Chicago Fire (godz. 2:30)
  • MLS, 7 listopada (sobota): Chicago Fire – Columbus Crew (godz. 22:00)
Robert Lewandowski