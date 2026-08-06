Robert Lewandowski i jego nowe piłkarskie życie w Chicago Fire. Kiedy mecze?

Nowy etap w karierze Roberta Lewandowskiego

Kapitan naszej reprezentacji przeniósł się do Major League Soccer po czterech latach występów w Barcelonie. Został tym samym zawodnikiem klubu Chicago Fire. Kontrakt polskiego napastnika ma obowiązywać do 2028 roku, a nieoficjalne informacje mówią o rocznych zarobkach rzędu 16 milionów dolarów. Do tej kwoty dochodzą premie i wpływy marketingowe. Więcej w całej lidze zarabia podobno tylko Leo Messi, grający dla Interu Miami.

Zasady rozgrywek MLS

Transfer Polaka został ogłoszony w przerwie sezonu MLS, spowodowanej mistrzostwami świata (pomiędzy meczami Brazylii z Japonią oraz Niemiec z Paragwajem). System rozgrywek za oceanem różni się od europejskiego. Sezon zasadniczy liczy 34 kolejki i kończy się 7 listopada. Następnie od 18 listopada startuje faza play-off, która wyłoni mistrza. Finałowy mecz MLS Cup odbędzie się 18 grudnia.

Walka o awans w Konferencji Wschodniej

Ekipa Chicago Fire gra w Konferencji Wschodniej. Bezpośredni awans do pierwszej rundy play-off zdobywa siedem najlepszych drużyn z tabeli. Z kolei zespoły z ósmego i dziewiątego miejsca zmierzą się w dodatkowym barażu o ostatnie wolne miejsce w fazie pucharowej.

Wielki jacht Roberta Lewandowskiego

Kiedy gra Chicago Fire z Lewandowskim? Terminarz meczów