Robert Lewandowski i jego nowe piłkarskie życie w Chicago Fire. Kiedy mecze?

Nowy etap w karierze Roberta Lewandowskiego
Kapitan naszej reprezentacji przeniósł się do Major League Soccer po czterech latach występów w Barcelonie. Został tym samym zawodnikiem klubu Chicago Fire. Kontrakt polskiego napastnika ma obowiązywać do 2028 roku, a nieoficjalne informacje mówią o rocznych zarobkach rzędu 16 milionów dolarów. Do tej kwoty dochodzą premie i wpływy marketingowe. Więcej w całej lidze zarabia podobno tylko Leo Messi, grający dla Interu Miami.
Zasady rozgrywek MLS
Transfer Polaka został ogłoszony w przerwie sezonu MLS, spowodowanej mistrzostwami świata (pomiędzy meczami Brazylii z Japonią oraz Niemiec z Paragwajem). System rozgrywek za oceanem różni się od europejskiego. Sezon zasadniczy liczy 34 kolejki i kończy się 7 listopada. Następnie od 18 listopada startuje faza play-off, która wyłoni mistrza. Finałowy mecz MLS Cup odbędzie się 18 grudnia.
Walka o awans w Konferencji Wschodniej
Ekipa Chicago Fire gra w Konferencji Wschodniej. Bezpośredni awans do pierwszej rundy play-off zdobywa siedem najlepszych drużyn z tabeli. Z kolei zespoły z ósmego i dziewiątego miejsca zmierzą się w dodatkowym barażu o ostatnie wolne miejsce w fazie pucharowej.
Wielki jacht Roberta Lewandowskiego
Kiedy gra Chicago Fire z Lewandowskim? Terminarz meczów
- Leagues Cup, 7 sierpnia (piątek): Chicago Fire – Necaxa (godz. 2:30)
- Leagues Cup, 10 sierpnia (poniedziałek): Chicago Fire – Santos Laguna (godz. 2:00)
- Leagues Cup, 14 sierpnia (piątek): Cruz Azul – Chicago Fire (godz. 3:00)
- MLS, 17 sierpnia (poniedziałek): Chicago Fire – Portland (godz. 0:00)
- MLS, 20 sierpnia (czwartek): Orlando City – Chicago Fire (godz. 1:30)
- MLS, 23 sierpnia (niedziela): New York Red Bulls – Chicago Fire (godz. 1:30)
- MLS, 29 sierpnia (sobota): Seattle Sounders – Chicago Fire (godz. 22:30)
- MLS, 6 września (niedziela): Toronto FC – Chicago Fire (godz. 1:30)
- MLS, 10 września (czwartek): Chicago Fire – Inter Miami (godz. 2:30)
- MLS, 13 września: Chicago Fire – New England Revolution (godz. 23:30)
- MLS, 20 września (niedziela): Nashville – Chicago Fire (godz. 3:30)
- MLS, 27 września (niedziela): Charlotte – Chicago Fire (godz. 1:30)
- MLS, 7 października (środa): Chicago Fire – Vancouver Whitecaps (godz. 2:30)
- MLS, 10 października (sobota): Chicago Fire – New York City (godz. 20:30)
- MLS, 15 października (czwartek): Chicago Fire – Philadelphia Union (godz. 2:30)
- MLS, 18 października (niedziela): New England Revolution – Chicago Fire (godz. 1:30)
- MLS, 25 października (niedziela): Atlanta United – Chicago Fire (godz. 1:30)
- MLS, 29 października (czwartek): Chicago Fire – Orlando City (godz. 1:30)
- MLS, 1 listopada (niedziela): Colorado Rapids – Chicago Fire (godz. 2:30)
- MLS, 7 listopada (sobota): Chicago Fire – Columbus Crew (godz. 22:00)