To wtedy ma odbyć się ślub Taylor Swift. Ulice Nowego Jorku mają zostać zamknięte!

Taylor Swift weźmie ślub w wyjątkowym miejscu

Taylor Swift przez całe życie szukała miłości swojego życia, o czym opowiadała w swoich piosenkach. Już niedługo założy obrączkę na palec. Od jej zaręczyn z Travisem Kelce spekuluje się o jej ślubie i znane już są wstępne informacje. Jak podaje amerykańska prasa, wszystko wskazuje na to, że Swift i Kelce nie złożą przysięgi w odległej posiadłości czy na małej wyspie. Choć wiedzą, że ich ślub ściągnie setki dziennikarzy, podobno zdecydowali się na uroczystość w Nowym Jorku! Jak podało TMZ, miejscem ślubu ma być... Madison Square Garden! To hala widowiskowa, która uznawana jest za najbardziej legendarne miejsce koncertów w USA. Wygląda na to, że pasja do muzyki jest tak wielka w przypadku Taylor Swift, że nawet przysięgę małżeńską złoży na scenie.

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Kiedy ślub Taylor Swift?

Wszystko wskazuje na to, że Taylor Swift i Travis Kelce wezmą ślub szybciej niż się spodziewano. Pod koniec czerwca TMZ podało, że uroczystość odbędzie się między 2 a 4 lipca 2026. Skąd to wiadomo? Media zapewniają, że narzeczeni złożyli wniosek o zablokowanie ulic w okolicach Madison Square Garden właśnie w tych dniach. Dziennikarze ustalili także, że futboliści z Kansas City Chiefs - drużyny Travisa - mają rezerwacje w pobliskich hotelach w tych samych terminach.

Związek Taylor Swift z Travisem Kelce

Taylor Swift i Travis Kelce zaczęli się spotykać latem 2023 roku, gdy futbolista opowiedział w podcaście, że chciał wręczyć piosenkarce bransoletkę przyjaźni ze swoim numerem telefonu podczas jej koncertu. We wrześniu Taylor pojawiła się na meczu Kansas City Chiefs, oficjalnie potwierdzając plotki. Są najpopularniejszą parą w Stanach Zjednoczonych. Zaręczyli się w wakacje 2025 roku.