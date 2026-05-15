O której godzinie występ Polski w finale Eurowizji 2026? Wiemy, kiedy zaśpiewa Alicja Szemplińska

Alicja Szemplińska w finale Eurowizji 2026

Alicja Szemplińska dzięki utworowi "Pray" dostała się do wielkiego finału Eurowizji 2026, wzbudzając spore oczekiwania związane z możliwym sukcesem. Występ zdobywa imponujące odsłony w serwisie YouTube i spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem internautów. Wsparcie dla artystki wyraziło wiele znanych polskich gwiazd, m.in. Justyna Steczkowska, Michał Szpak, Kayah, Ralph Kamiński oraz Cleo. Młoda wokalistka intensywnie przygotowywała się do konkursu już od marca. Dużo czasu poświęciła także promocji "Pray" za granicą, pojawiając się na eurowizyjnych imprezach promocyjnych. Wiele osób chce wiedzieć, jak sobie poradzi w finale i 16 maja z pewnością mnóstwo Polaków usiądzie przed telewizor. O której godzinie odbędzie się występ naszej reprezentantki?

Eurowizja 2026 - FINAŁ. O której godzinie Polska?

Alicja Szemplińska wystąpi w finale Eurowizji 2026 już w sobotę, 16 maja. Reprezentantka Polski jako 18 w kolejności, czyli przedostania. To oznacza, że jej show na scenie zacznie się około godziny 22:40. Warto jednak włączyć telewizor kilka minut wcześniej, a najlepiej zobaczyć cały finał, żeby poznać konkurencję Polki. Koncert zacznie się o 21:00. Transmisja koncertów w TVP1, TVP VOD oraz na kanale Eurovision Song Contest na YouTube.

Eurowizja 2026 - finał. Kolejność startowa 16.05.2026

Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem" Niemcy: Sarah Engels - "Fire" Izrael: Noam Bettan - "Michelle" Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice" Albania: Alis - "Nân" Grecja: Akylas - "Ferto" Ukraina: Leléka - "Ridnym" Australia: Delta Goodrem - "Eclipse" Serbia: Lavina - "Kraj mene" Malta: Aidan - "Bella" Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads" Bułgaria: Dara - "Bangaranga" Chorwacja: Lelek - "Andromeda" Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei" Francja: Monroe - "Regarde !" Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!" Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin" Polska: Alicja Szemplińska - "Pray" Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más" Szwecja: Felicia - "My System" Cypr: Antigoni - "Jalla" Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì" Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya" Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me" Austria: Cosmó - "Tanzschein"