To przepis na zwycięstwo na Eurowizji? Te motywy wracają jak bumerang

Język angielski kontra duma narodowa
Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy wybór języka ma znaczenie, odpowiedź brzmi: absolutnie tak. Złotą erę języków narodowych przerwała w 1999 roku zmiana regulaminu, od której to piosenki w języku angielskim zaczęły dominować na eurowizyjnych scenach. Dowód? Wystarczy spojrzeć na szwedzkie zwycięstwa Loreen czy triumf reprezentującego Austrię JJ z anglojęzycznym utworem "Wasted Love" w 2025 roku.
Z drugiej strony, zagorzali fani Eurowizji doskonale wiedzą, że autentyczność potrafi kruszyć bariery. Mimo dominacji języka Szekspira, w ostatnich latach coraz częściej wygrywają utwory śpiewane w języku ojczystym. Włosi z Måneskin ("Zitti e buoni"), Ukraińcy z Kalush Orchestra ("Stefania") czy Salvador Sobral udowodnili, że potężny ładunek emocjonalny i muzyczna szczerość przekładają się na głosy, łamiąc językową hegemonię.
Ballada, pop czy rockowe uderzenie?
Muzyczny przepis na wygraną to często balansowanie na granicy chwytliwego popu (tzw. bubblegum pop) i monumentalnych ballad (power ballads). Eurowizja kocha spektakularne refreny i emocjonalne zmiany tonacji. Wspaniałym przykładem jest "Arcade" Duncana Laurence'a – holenderska ballada z 2019 roku, która nie tylko wygrała konkurs, ale jako pierwsza w historii osiągnęła próg miliarda odtworzeń w serwisie Spotify. Jednak gdy wydaje się, że znamy już ten wzór na pamięć, pojawiają się spektakularne wyłomy.
Ekstrawagancja, która przechodzi do historii
Czy pamiętasz rok 2006 i fiński zespół Lordi w maskach potworów? Albo awangardowe połączenie rapu, opery i popu w utworze "The Code", którym Nemo wyśpiewało zwycięstwo dla Szwajcarii w 2024 roku? Oprócz tego nie zapominajmy o chwytliwych motywach etno, z których zasłynęła Ruslana czy Emmelie de Forest. Największe triumfy często odnoszą ci artyści, którzy mają odwagę iść pod prąd. Widzowie uwielbiają zaskoczenie i przełamywanie konwencji, o ile idzie za tym autentyczny talent artystyczny i nienaganny wokal (pamiętajmy, że od 1999 roku instrumenty mogą być nagrane wcześniej, ale wokal główny musi wybrzmieć w stu procentach na żywo!).
Sprawdzeni twórcy i wielkie powroty
Na Eurowizji pewne nazwiska wracają jak bumerang i gwarantują muzyczną jakość, której bezwzględnie oczekują widzowie. Zwycięstwo to często zasługa powracających artystów i kompozytorów. Kto z wieloletnich widzów nie zna postaci Irlandczyka Johnny'ego Logana? Ten legendarny "Mr. Eurovision" wygrał jako wykonawca w 1980 i 1987 roku, a później przypieczętował swój status, komponując zwycięski utwór dla Lindy Martin w 1992 roku.
Równie fascynujące są powroty w XXI wieku. Szwedka Loreen jako pierwsza i jedyna do tej pory kobieta wygrała konkurs dwukrotnie (w 2012 roku z "Euphoria" i w 2023 roku z "Tattoo"). Za kulisami takich sukcesów często ukrywają się również wybitni kompozytorzy, tacy jak Thomas G:son czy Peter Boström. To właśnie potęga sprawdzonych twórców, takich jak również Ralph Siegel (kompozytor aż 24 eurowizyjnych piosenek i zwycięzca z 1982 roku), często przesądza o sukcesie – znają oni eurowizyjną matematykę i potrafią skomponować utwór skrojony pod ucho globalnego odbiorcy.
Głosowanie jury i telewidzów, czyli sztuka kompromisu
Prawdziwym egzaminem dla każdej eurowizyjnej propozycji jest zadowolenie dwóch skrajnie różnych grup oceniających. Od 2009 roku w finałach o zwycięstwie decyduje połączona punktacja od profesjonalnego jury (złożonego z ekspertów branży muzycznej) oraz telewidzów głosujących przez telefony, SMS-y i specjalną aplikację. Przepis na ostateczny sukces polega na znalezieniu "złotego środka".
Zdarzają się fenomenalne wygrane, w których artysta zdobywa serca wszystkich – w 2017 roku Portugalczyk Salvador Sobral zdeklasował konkurencję, zdobywając utworem "Amar pelos dois" rekordowe 758 punktów. Historia pamięta jednak również triumfy, w których kompromis oznaczał brak pierwszego miejsca w poszczególnych rankingach. Ukraińska piosenkarka Jamala (2016) czy wspomniany Duncan Laurence (2019) wygrali cały konkurs, mimo że nie zajęli pierwszego miejsca ani w głosowaniu jury, ani w zestawieniu widzów. Najnowsze lata również obfitują w rozbieżności. Nemo z 2024 i JJ z Austrii z 2025 roku zdominowali klasyfikacje jurorskie, ale u widzów zajęli odpowiednio piąte i czwarte miejsce. Pokazuje to jasno: na Eurowizji nie musisz być faworytem absolutnie wszystkich, ale twój utwór musi wywołać na tyle szeroki i głęboki rezonans, by zgromadzić solidne poparcie z każdego z dostępnych źródeł punktów.