Te piosenki zna cała Europa. Największe hity w historii Eurowizji

Od włoskiego klasyka po szwedzką rewolucję popu

Zanim zaczniemy mówić o milionach streamów w popularnych aplikacjach muzycznych, musimy cofnąć się do roku 1958. Pamiętasz utwór "Nel blu, dipinto di blu", znany powszechnie jako "Volare"? Choć włoski wokalista Domenico Modugno zajął w konkursie zaledwie trzecie miejsce, jego piosenka stała się absolutnym fenomenem. To jedyny utwór w historii Eurowizji, który zdobył nagrody Grammy w tak prestiżowych kategoriach, jak Piosenka Roku oraz Nagranie Roku, a do dziś doczekał się tysięcy coverów na całym świecie i wielomilionowej sprzedaży.

Jednak prawdziwa rewolucja w postrzeganiu konkursu nadeszła w 1974 roku. To właśnie wtedy szwedzki kwartet ABBA wkroczył na scenę z utworem "Waterloo". Energetyczny pop, jaskrawe stroje i niesamowita charyzma zagwarantowały im nie tylko zwycięstwo, ale i status globalnych supergwiazd. Zwycięska piosenka sprzedała się w ponad pięciu milionach egzemplarzy, a w 2005 roku, podczas specjalnego koncertu z okazji 50-lecia konkursu organizowanego przez Europejską Unię Nadawców (EBU), została wybrana najlepszym utworem w całej historii imprezy.

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026

Rekordy sprzedaży i narodziny globalnych gwiazd

Czy zastanawiałeś się kiedyś, która zwycięska piosenka sprzedała się w największym fizycznym nakładzie w historii? Ten zaszczytny tytuł należy do brytyjskiego zespołu Brotherhood of Man. Ich przebój "Save Your Kisses for Me" z 1976 roku rozszedł się w ponad sześciu milionach kopii! Co więcej, dla fanów eurowizyjnej statystyki przygotowaliśmy niesamowity fakt: utwór ten osiągnął najwyższą średnią ocenę od jurorów w erze głosowania z lat 1975-2015, zdobywając zawrotne 9,65 punktu na każdy głosujący kraj.

Eurowizja to także doskonała trampolina do międzynarodowej kariery. Doskonałym przykładem jest rok 1988 i startująca w barwach Szwajcarii, mało znana wówczas Kanadyjka. Céline Dion wygrała konkurs utworem "Ne partez pas sans moi" przewagą zaledwie jednego punktu nad reprezentantem Wielkiej Brytanii. Zwycięstwo to otworzyło jej drzwi do rynków anglojęzycznych i utorowało drogę do statusu ikony muzyki. Johnny Logan z Irlandii dokonał rzeczy niebywałej, wygrywając konkurs trzykrotnie: jako wokalista w 1980 ("What's Another Year") i 1987 roku ("Hold Me Now"), a także jako kompozytor utworu "Why Me?", z którym Linda Martin zwyciężyła w roku 1992.

Era streamingu, czyli jak Eurowizja podbija cyfrowy świat

W XXI wieku zasady gry uległy zmianie, a Eurowizja doskonale odnalazła się w cyfrowej rzeczywistości. Złotym standardem współczesnego konkursu stała się szwedzka wokalistka Loreen. Wygrała w 2012 roku z potężnym tanecznym hymnem "Euphoria", który błyskawicznie stał się jednym z najczęściej pobieranych utworów w historii konkursu. Jedenaście lat później powróciła na scenę z piosenką "Tattoo", przechodząc w 2023 roku do historii jako pierwsza kobieta, która wygrała Eurowizję dwukrotnie.

Największe hity ery internetu i mediów społecznościowych

Prawdziwa eksplozja popularności eurowizyjnych piosenek w internecie nastąpiła tuż przed wymuszoną przez pandemię przerwą w 2020 roku oraz bezpośrednio po niej. Które z ostatnich utworów bezpowrotnie zmieniły rynek fonograficzny?