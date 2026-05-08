Matura 2026 z biologii rozszerzonej. Internet zalały pewniaki i przecieki. Przewidywania, co będzie

Biologia rozszerzona 2026. Maturzyści szukają przecieków przed egzaminem

Egzamin maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym odbędzie się w piątek, 8 maja 2026 roku o godz. 9:00. Arkusz będzie rozwiązywany przez 180 minut. Z informacji CKE wynika, że maturzyści mogą spodziewać się zarówno zadań zamkniętych, jak i otwartych, opartych m.in. na wykresach, doświadczeniach biologicznych i analizie materiałów źródłowych. W informatorze podkreślono, że egzamin sprawdza umiejętność naukowego rozumowania, interpretowania wyników badań oraz dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych.

Tuż przed egzaminem internet tradycyjnie zalewają wpisy o możliwych zadaniach i rzekomych przeciekach z matur, choć co roku podobne informacje okazują się niepotwierdzone. Biologia pozostaje jednym z najpopularniejszych przedmiotów rozszerzonych — według danych CKE egzamin wybrało ponad 71 tys. maturzystów.

