Sia na Eurowizji?! Loreen opowiada nam o współpracy z australijską gwiazdą. Napisały razem piosenkę

Loreen to artystka, która nie przestaje zaskakiwać swoim wyjątkowym głosem oraz przyciągającymi wzrok performance'ami na żywo. To właśnie ta oryginalność zagwarantowała jej aż dwie wygrane w Konkursie Piosenki Eurowizji i otworzyła drogę do współpracy ze światowymi sławami. W kwestii jednej z nich uchyliła rąbka tajemnicy specjalnie dla nas.

Loreen i Sia napisały piosenkę. Są między nimi podobieństwa

W rozmowie z Eska.pl, Loreen opowiedziała o kulisach powstania utworu "Feels Like Heaven", który znalazł się na jej najnowszym albumie "Wildfire". Wraz ze Szwedką piosenkę stworzyli nominowany do Grammy kompozytor i producent Jesse Shatkin oraz znana na całym świecie artystka - Sia. Wykonawczyni przebojów "Chandelier", "The Greatest" czy "Unstoppable" zrobiła na zwyciężczyni Eurowizji 2012 i 2023 piorunujące wrażenie. Loreen nie ukrywa, że choć nigdy nie spotkały się na żywo i współpracowały na odległość, to dostrzegła wiele podobieństw w ich wrażliwości, wokalu czy przekazywaniu emocji.

"Sia, z mojego doświadczenia, ma głębię, bardzo szeroki wszechświat we wnętrzu siebie. I jest brutalnie szczera w tym, co czuje. Widać to przez jej muzykę, jej twarz, wszystko w niej. Nie ma warstw i dwulicowości. Jest skrajnie przejrzysta" - powiedziała artystka.

"Mogę powiedzieć, że zawsze wiedziałam, że będę z nią pracować, bo jesteśmy takie same. Mamy taki sam typ ciała. Mamy ten sam sposób wykorzystywania emocji w naszej muzyce, jak również tę samą dynamikę. Ona ma duże refreny, ja mam duże refreny. Używamy głosu w ten sam sposób" - dodała.

Sia na Eurowizji? Jej podwójna zwyciężczyni wątpi

Zapytana o możliwość występu Sii w Konkursie Piosenki Eurowizji, Loreen zdecydowanie nie spodziewa się udziału Australijki w roli uczestniczki. Jak objaśniła, jest bardzo wrażliwą osobą, a udział w tego typu wydarzeniu wymaga zarówno wielkiego zaangażowania, jak i gotowości na możliwą porażkę.

"Nie sądzę, że chciałaby rywalizować. Myślę, że może wystąpiłaby tam, ale konkurs zabiera wiele energii, ponieważ możesz go przegrać. Musisz mieć wojowniczą energię. Nie sądzę, że Sia chciałaby wziąć udział, ale byłaby niesamowita, bo wygrałaby wszystko na 100%. Moim zdaniem jest zbyt wrażliwa – pięknie wrażliwa, nie w negatywnym sensie. Jest jak naczynie, ale to nie jej przeznaczenie" - podsumowała Loreen.