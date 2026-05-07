Konrad Bukowiecki wypoczywa w luksusowym resorcie Trumpa. Cena za jedną noc potrafi zaskoczyć

Konrad Bukowiecki w hotelu Donalda Trumpa

Polski kulomiot ma za sobą start w marcowych halowych mistrzostwach świata w Toruniu, gdzie wywalczył ósmą lokatę. Obecnie sportowiec intensywnie przygotowuje się do kolejnych ważnych zawodów, w tym zaplanowanych na połowę sierpnia mistrzostw Europy w brytyjskim Birmingham.

Przed kolejnymi sportowymi wyzwaniami lekkoatleta postanowił zregenerować siły za oceanem. Na swoim profilu na Instagramie opublikował kadr z wypoczynku w luksusowym ośrodku w Sunny Isles Beach w pobliżu Miami. Sportowiec okrasił fotografię krótkim, ironicznym podpisem: „Może być”, dając do zrozumienia, że warunki na słonecznej Florydzie w pełni mu odpowiadają. W mediach społecznościowych brakuje jednak informacji, czy w amerykańskiej podróży towarzyszy mu żona Natalia Bukowiecka.

Jak wylicza portal Interia, wynajęcie pokoju w resorcie należącym do rodziny byłego prezydenta USA nie wiąże się z astronomicznymi kosztami. Za jedną noc w apartamencie z widokiem na zatokę i dwoma łóżkami typu king-size trzeba zapłacić około 1246 złotych, co przy takim standardzie uchodzi za całkiem przystępną kwotę.

W tej cenie goście kompleksu mogą liczyć na szereg luksusowych udogodnień, takich jak dostęp do podgrzewanego basenu, bogatej strefy spa oraz eleganckich restauracji. Obiekt oferuje imponujące widoki na miejską panoramę, a jego dogodne usytuowanie tuż obok Miami sprawia, że stanowi on doskonały punkt startowy do turystycznych wycieczek po słynnym mieście.

12