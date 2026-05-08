Uczeń podstawówki poda wynik w mniej niż 10 sekund, a ty? Rusz głową i oblicz, ile to jest 36:6×5!+0:9+4 =?

Mózg to niezwykle złożony organ, który nieustannie się rozwija i adaptuje. Kiedy stawiamy mu wyzwania, tworzy nowe połączenia neuronowe, wzmacnia istniejące i zwiększa swoją plastyczność. Brak stymulacji prowadzi do stagnacji - procesy myślowe stają się wolniejsze, pamięć słabsza, a zdolność do rozwiązywania problemów maleje. Długoterminowo, niewystarczająca aktywność umysłowa może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych. Jednym z najskuteczniejszych i najbardziej angażujących narzędzi do tego celu są zagadki matematyczne. Rozwiązywanie łamigłówek rozwija logiczne myślenie, uczy cierpliwości i pomaga ćwiczyć pamięć. Co ważne, zagadki matematyczne angażują różne obszary mózgu, dzięki czemu wspierają jego prawidłowe funkcjonowanie niezależnie od wieku.
Rusz głową i oblicz bez kalkulatora. Wiesz, ile to jest 36:6×5!+0:9+4 =?
Regularne rozwiązywanie zadań matematycznych może również poprawiać zdolność analizowania problemów i podejmowania decyzji. Nawet kilka minut dziennie poświęconych na łamigłówki czy krótkie obliczenia może przynieść zauważalne korzyści. To prosty, a jednocześnie skuteczny sposób na utrzymanie umysłu w dobrej formie przez długie lata. Wiecie już, ile to jest 36:6×5!+0:9+4 =? Jeśli nie udało wam się jeszcze podać poprawnej odpowiedzi, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.
Ile to jest 36:6×5!+0:9+4 =? - rozwiązanie krok po kroku
1. Najpierw obliczamy silnię:
5!=5×4×3×2×1=120
2. Teraz podstawiamy do działania:
36:6×120+0:9+4
3. Wykonujemy dzielenie i mnożenie w kolejności zapisu od lewej do prawej:
36:6=6 6×120=720
Następnie:
0:9=0
4. Teraz przechodzimy do dodawania:
720+0+4=724
Poprawna odpowiedź: 36:6×5!+0:9+4 =724
Udało wam się podać prawidłowy wynik? Jeśli tak, należą wam się brawa!