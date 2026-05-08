Uczeń podstawówki poda wynik w mniej niż 10 sekund, a ty? Rusz głową i oblicz, ile to jest 36:6×5!+0:9+4 =?

Justyna Klorek
2026-05-08 4:24

Nasz mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnych ćwiczeń, aby zachować sprawność i prawidłowo funkcjonować. W dzisiejszym świecie, pełnym bodźców i informacji, łatwo wpaść w rutynę, która nie zawsze sprzyja aktywności poznawczej. Warto więc każdego dnia poświęcić nawet krótką chwilę, aby zadbać o jego sprawność. Znakomicie sprawdzą się do tego różnego rodzaju zagadki matematyczne. Jesteście gotowi na małą umysłową gimnastykę? Jeśli tak, obliczcie w pamięci, ile to jest: 36:6×5!+0:9+4 =?

Autor: Freepik.com
  • Nasz mózg potrzebuje regularnych ćwiczeń, a zagadki matematyczne to świetny sposób na utrzymanie go w formie i wzmocnienie połączeń neuronowych.
  • Rozwiązywanie łamigłówek matematycznych rozwija logiczne myślenie, poprawia pamięć i zdolność do analizowania problemów.
  • Podejmij wyzwanie: oblicz w pamięci 36:6×5!+0:9+4 =? – sprawdź, czy znasz poprawny wynik!

Mózg to niezwykle złożony organ, który nieustannie się rozwija i adaptuje. Kiedy stawiamy mu wyzwania, tworzy nowe połączenia neuronowe, wzmacnia istniejące i zwiększa swoją plastyczność. Brak stymulacji prowadzi do stagnacji - procesy myślowe stają się wolniejsze, pamięć słabsza, a zdolność do rozwiązywania problemów maleje. Długoterminowo, niewystarczająca aktywność umysłowa może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych. Jednym z najskuteczniejszych i najbardziej angażujących narzędzi do tego celu są zagadki matematyczne. Rozwiązywanie łamigłówek rozwija logiczne myślenie, uczy cierpliwości i pomaga ćwiczyć pamięć. Co ważne, zagadki matematyczne angażują różne obszary mózgu, dzięki czemu wspierają jego prawidłowe funkcjonowanie niezależnie od wieku.

Rusz głową i oblicz bez kalkulatora. Wiesz, ile to jest 36:6×5!+0:9+4 =?

Regularne rozwiązywanie zadań matematycznych może również poprawiać zdolność analizowania problemów i podejmowania decyzji. Nawet kilka minut dziennie poświęconych na łamigłówki czy krótkie obliczenia może przynieść zauważalne korzyści. To prosty, a jednocześnie skuteczny sposób na utrzymanie umysłu w dobrej formie przez długie lata. Wiecie już, ile to jest 36:6×5!+0:9+4 =? Jeśli nie udało wam się jeszcze podać poprawnej odpowiedzi, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 36:6×5!+0:9+4 =? - rozwiązanie krok po kroku

1. Najpierw obliczamy silnię:

5!=5×4×3×2×1=120

2. Teraz podstawiamy do działania:

36:6×120+0:9+4

3. Wykonujemy dzielenie i mnożenie w kolejności zapisu od lewej do prawej:

36:6=6 6×120=720

Następnie:

0:9=0

4. Teraz przechodzimy do dodawania:

720+0+4=724

Poprawna odpowiedź: 36:6×5!+0:9+4 =724

Udało wam się podać prawidłowy wynik? Jeśli tak, należą wam się brawa!​  

