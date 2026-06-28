Legia gra sparing z izraelskim zespołem. Papszun o krytyce kibiców

Legia Warszawa zagra sparing za zamkniętymi drzwiami

Informacja o nadchodzącym spotkaniu kontrolnym wywołała duże poruszenie w gronie sympatyków Legii Warszawa. Ekipa ze stolicy ma się zmierzyć z drużyną Hapoel Beer Szewa z Izraela już 7 lipca. Fanom „Wojskowych” bardzo nie podoba się wybór rywala ze względu na trudną sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie.

Klub zdawał sobie sprawę, że ten krok może wywołać kontrowersje, dlatego z góry ogłosił, że starcie z izraelskim przeciwnikiem odbędzie się bez udziału widzów na trybunach. Mimo tego posunięcia, w internecie szybko wylała się fala niezadowolenia ze strony środowiska kibicowskiego.

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Trener Papszun tłumaczy decyzję o meczu z Hapoelem

Marek Papszun musiał zmierzyć się z trudnymi pytaniami dotyczącymi organizacji sparingu. Szkoleniowiec stwierdził, że rozumie emocje kibiców, jednak za kwestię obecności zespołu z Izraela na terenie Polski odpowiadają przedstawiciele rządu.

- Emocje zawsze będą. Trzeba by zapytać polskie władze, kto wpuścił Hapoel na terytorium Polski, kto bierze pieniądze za ich funkcjonowanie tutaj i tak dalej - uważa Marek Papszun.

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Szkoleniowiec zwrócił uwagę, że wybór podyktowany był przede wszystkim walorami sportowymi. Hapoel stanowi solidnego rywala, o którego nie jest łatwo podczas letnich przygotowań.

- To jest sport, nie chcę wchodzić w politykę. Jesteśmy sportowcami, nie mieszajmy do tego kwestii politycznych, ekonomicznych czy biznesowych. Wykorzystaliśmy to, że jest wysoki poziom drużyny. Ciężko jest znaleźć dobrego sparingpartnera, biorąc pod uwagę to, że my w tej chwili głównie stacjonujemy u siebie - dodał.

Legia udanie rozpoczyna przygotowania

Afera ze sparingiem przysłoniła świetne rozpoczęcie okresu przygotowawczego przez Legię. Piłkarze z Warszawy w pierwszym teście wygrali 2:0 z drugim zespołem Bayernu Monachium. Na listę strzelców wpisali się Bartosz Kapustka oraz Rafał Adamski. Zwycięstwo nad solidnym rywalem to dobry znak przed zbliżającymi się rozgrywkami.