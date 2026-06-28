Liga Narodów siatkarzy. Kto okazał się lepszy w meczu Belgia - Turcja?

Zwycięstwo Turków w trzech setach

Siatkarze Turcji pokonali reprezentację Belgii 3:0 (26:24, 26:24, 25:17) w niedzielnym meczu Ligi Narodów w Gliwicach. Drużyna znad Bosforu zapisała na swoim koncie trzecie zwycięstwo w turnieju, kończąc go z bilansem trzech wygranych i jednej porażki (2:3 z Polską). Wcześniej Turcy pokonali Chiny 3:0 oraz Argentynę 3:2.

Belgowie z kolei zanotowali kolejną porażkę w turnieju. Wcześniej ulegli Polsce po zaciętym spotkaniu 2:3 oraz Niemcom 1:3. Jedyne zwycięstwo odnieśli nad Chinami (3:1). W innym niedzielnym meczu reprezentacja Niemiec pokonała Chiny 3:1.

Kiedy koniec turnieju w Gliwicach?

Turniej Ligi Narodów w siatkówce rozgrywany jest w PreZero Arenie Gliwice. Niedziela to ostatni dzień rywalizacji, a o godzinie 20:00 na parkiet wyjdą reprezentacje Polski i Argentyny. Dla Biało-Czerwonych będzie to ostatnie spotkanie w ramach tej edycji zawodów rozgrywanych na Śląsku.

Polacy będą chcieli przypieczętować swój występ w Gliwicach kolejnym zwycięstwem przed własną publicznością. Kibice liczą na emocjonujące widowisko i dobre podsumowanie turnieju w wykonaniu podopiecznych trenera. Wynik tego meczu zamknie zmagania w tegorocznej Lidze Narodów w Gliwicach.