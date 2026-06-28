Liga Narodów siatkarzy. Niemcy pokonali Chiny w Gliwicach

Bilans Niemców w Gliwicach

Niemieccy siatkarze zakończyli turniej w Gliwicach z bilansem dwóch zwycięstw i dwóch porażek. Drużyna zza zachodniej granicy odniosła sukcesy w starciach z Belgią, wygrywając 3:1, oraz w niedzielnym meczu z Chinami (25:20, 25:20, 22:25, 25:19).

Wcześniej reprezentacja Niemiec zanotowała przegrane z Argentyną 2:3 i uległa gospodarzom, reprezentacji Polski, wynikiem 1:3. Turniej był dla nich zróżnicowany pod kątem rezultatów.

Porażki reprezentacji Chin

Siatkarze z Chin zanotowali bardzo słaby występ, przegrywając wszystkie mecze podczas turnieju rozgrywanego w Polsce. Azjatycka drużyna nie zdołała wygrać z żadnym ze swoich rywali.

Chińczycy ulegli kolejno: Turcji (0:3), Belgii (1:3) oraz Argentynie (0:3). Cały turniej odbywający się w PreZero Arenie Gliwice dobiega końca w niedzielę.