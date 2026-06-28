Brat Szczęsnego skradł show Podsiadle! Zaręczył się na PGE Narodowym

Koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym przyciągnął prawdziwe tłumy, mimo panujących w tym dniu ekstremalnych upałów. Organizatorzy wydarzenia stanęli na wysokości zadania, dbając o pełne bezpieczeństwo i komfort publiczności. Jedną z osób, które bawiły się na tym przedostatnim show w ramach trasy "Obrotowy Tour 2026", był Jan Szczęsny - trener piłki nożnej, niegdyś piłkarz, a prywatnie brat Wojciecha Szczęsnego. Mężczyzna zadbał o to, by dla niego i jego ukochanej nie był to zwykły wieczór z muzyką na żywo, lecz moment, który będą - miejmy nadzieję - wspólnie wspominać do końca życia.

Szczęsny oświadczył się swojej partnerce, gdy Dawid Podsiadło występował już na scenie! Jak widać na zdjęciach, które świeżo upieczony narzeczony opublikował w mediach społecznościowych, fani zgromadzeni w tym samym sektorze znaleźli się w kropce. Patrząc na ich miny, nie sposób nie zauważyć, iż sami nie wiedzieli, na kogo patrzeć - na parę przeżywającą właśnie jedną z najpiękniejszych chwil w życiu czy na artystę, dla którego kupili bilety.

Wywiad Roksana Wegiel

Brat Szczęsnego zaręczony

Jan Szczęsny od dawna tworzy udany związek. Mężczyzna nie chwali się jednak życiem prywatnym w mediach społecznościowych. W przypadku zaręczyn postanowił jednak zrobić wyjątek. Na profilu starszego brata Wojciecha Szczęsnego, bramkarza reprezentacji Polski, pojawiły się kadry dokumentujące wyjątkowe oświadczyny podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym.

Miłość, bardzo - napisał w opisie do posta.

W pozostawionej na story relacji nawiązał do hymnu Męskiego Grania.

I ciebie też bardzo - podkreślił.

Gratulujemy!